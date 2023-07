VIDEO: Zelenskyj v Praze děkoval za pomoc Ukrajině. Varoval před následky ruské propagandy v Česku

Volodymyr Zelenskyj se v Praze setkal s českým prezidentem Petrem Pavlem. Na závěr společného jednání poděkoval Česku a Čechům za pomoc. Varoval před vlivem Ruské propagandy, který se projevuje i zde. Ohledně možného vstupu do NATO řekl, že za ideální by považoval pozvánku, získat podporu je ale složité. Aktualizováno Praha 21:40 6. 7. 2023 (Aktualizováno: 23:38 6. 7. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Česká pomoc je znát na obraně, ale i v politice. Prakticky ve všem, co děláme pro svobodu našeho lidu. Chci České republice poděkovat i za to, jak pomáháte našim dětem, které jste přijali jako uprchlíky. Na Ukrajině sníme o dni, kdy budeme moci zajistit všem našim lidem bezpečnost a kdy se budou moci vrátit do své vlasti,“ řekl v emotivním projevu ukrajinský prezident.

“Chci zejména poděkovat za každou ukrajinskou vlajku, kterou jsem po cestě na Pražský hrad viděl na domech a v rukou lidí. Dojalo mě to a ze srdce za to děkuji.”



⁦@ZelenskyyUa⁩ v Praze. pic.twitter.com/RvdxTKXbjV — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) July 6, 2023

Zelenskyj vyjádřil vděk také za vojenskou pomoc Ukrajině, za sankční politiku vůči Rusku a za podporu ukrajinského vstupu do Evropské unie či Severoatlantické aliance. Právě spolupráci s NATO považuje Zelenskyj za klíčovou.

„Je důležité, že se Česko neohlíží na Moskvu při přijímání svých svrchovaných rozhodnutí. Jako nezávislé země si v tomto rozumíme a doufám, že se toto naše porozumění odrazí i v našich činech,“ dodal neurčitě s odkazem na připravovaný summit NATO ve Vilniusu.

Už dříve se nechal slyšet, že na summit NATO nemá smysl jezdit do doby, než bude mezi jeho členskými zeměmi zřejmá odvaha, nabídnout Ukrajině členství v alianci. Jak ale v Praze uvedl, nepochybuje, že Ukrajina v budoucnu do NATO vstoupí. „Můžeme pozorovat, že se aliance zatím neshodne ani na vstupu Švédska. Musíme ukázat celému světu a Rusku sílu aliance a její svornost,“ podotkl.

Na Pražský hrad přicestoval muž, který svým odhodláním a statečností inspiruje celý svět. 500 dní prezident @ZelenskyyUa a ukrajinský lid odolávají ruské agresi. Za Českou republiku ho dnes mohu znovu osobně ujistit, že v boji za svobodu a suverenitu není sám a nikdy nebude. pic.twitter.com/N4MBw5J4fH — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

Další program návštěvy v Česku je pak podle ukrajinského prezidenta jasný. „Chci potvrdit, že hlavním tématem je naše společná bezpečnost, spolupráce na posílení obrany a eliminaci teroristického působení Ruska, což se zejména týká situace v Záporožské jaderné elektrárně,“ uvedl s odkazem na napjatou situaci na Ruskem okupovaném území.

Posteskl si také, že v Česku má stále vliv ruská propaganda, která je destruktivní při rozvíjení širší spolupráce. „Myslím si, že je třeba se před ruskou propagandou bránit a směřovat naše společné úsilí do spolupráce s třetími zeměmi,“ řekl Zelenskyj s tím, že se Ukrajině takto daří získávat podporu v Latinské Americe, Asii či Africe.

Odus unesených dětí

Ukrajinský prezident se vyjádřil i k otázce Radiožurnálu na téma Ruskem unesených ukrajinských dětí a přesvědčení jejich rodičů, že stát nedělá pro jejich návrat dost.

„Sám jsem otec, proto chápu, že dítě je to nejdůležitější a nejcennější, co člověk má. Je velmi bolestivé, když vám dítě unesou či zabijí. Bohužel se u nás aktuálně děje tato situace neustále,“ přiblížil situaci v zemi a ujistil, že se o návrat dětí snaží nejen on, ale i ukrajinské úřady.

Zelenskyj o tomto problému jednal také s papežem Františkem a Ukrajina také založila organizace, které se zaměřují pouze na hledání unesených ukrajinských dětí.

„Je třeba bojovat všemi prostředky, aby se dítě vrátilo. Máme za ně odpovědnost a snažíme se pro jejich návrat dělat všechno,“ dodal a požádal o další pomoc třeba i novináře, kteří mají podle Zelenského přístup k informacím, ke kterým se běžné úřady nemusejí dostat.

Po čtrnácti letech

Prezident Petr Pavel uvedl, že je rád, že první návštěva ze zahraničí, kterou může na Hradě přivítat, je právě z Ukrajiny. A upozornil, že je to první návštěva ukrajinského prezidenta v Česku po 14 letech.

„Pro mě je to závan návratu k normálnosti, protože bych považoval za standardní, že se s přáteli budeme potkávat častěji a ne po tak dlouhé době a s tolika tajnostmi,“ uvedl Pavel s odkazem na bezpečnostní opatření, kvůli kterým nemohla být dloho připravovaná návštěva oznámena dříve.

Ocenil i odvahu prezidenta, že navzdory možnému riziku, se vydává pravidelně na cesty po světě. „Za takové situace shánět podporu mezi partnery a spojenci je obdivuhodné,“ dodal s tím, že přístup ukrajinského prezidenta a jeho země je pro západní lídry inspirující.

„Je obdivuhodné s jakým nasazením a vůlí se už pětistý den Ukrajina brání. Zpočátku to bylo proti obrovské přesile, dnes se ale dá říci, že se síly vyrovnávají, protože Ukrajina nejen, že zahájila svou protiofenzivu, ale zároveň dokázala, že Rusko není tak silné, jak se nás všechny snažilo přesvědčit,“ konstatoval český prezident.

Podpora vstupu do NATO



Ten zároveň zopakoval, že v konfliktu nejsou Ukrajina ani její prezident sami. „Mohou počítat s naší další podporou, tak jako jsme to dělali od začátku konfliktu, budeme v tom pokračovat i nadále,“ doplnil Pavel s tím, že Česko už přispělo do boje s ruským agresorem 45 miliardami korun.

„Bylo to zejména v oblasti komodit, které Ukrajina potřebuje nejvíce,“ doplnil a vypočítal jednotlivé položky české pomoci. Zmínil třeba i sbírky na tank Tomáš či raketomet Přemysl, které už do bojů na Ukrajině zasáhly.

Každý máme svého hrdinu. Hřeje mě pocit, že jsme dnes mohli zprostředkovat setkání dvou lidí, kteří jsou jeden pro druhého hrdinou. Jeden bojuje s těžkou nemocí, druhý s agresí proti své zemi. Respekt si zaslouží oba. Díky za to @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/GXrpkfxiCB — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

Pavel zároveň upozornil, že sám nevidí jiné východisko z války, než ukrajinské vítězství, které označil za českou investici do budoucnosti. I proto podpořil nejen zahájení ukrajinských přístupových jednání do Evropské unie, ale i do NATO. Do Aliance by se měla podle Pavla Ukrajina začlenit hned po konci války.

„Je to v zájmu naší bezpečnosti, regionální stability a ekonomické prosperity,“ doplnil s tím, že nadcházející summit NATO bude prvním, kdy bude ukrajinská strana jednat s ostatními členy aliance jako „rovný s rovným“.