Do Česka by měl dorazit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zřejmě se setká s Pavlem

Uzavřený Pražský hrad, desítky policistů a zvýšené kontroly. Taková bezpečnostní opatření jsou v neděli připravená v Praze. Podle informací, které má Radiožurnál, by měl přijet ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Pražském hradě by se měl sejít s přezidentem Petrem Pavlem. Praha 8:27 4. května 2025

Připravovaná bezpečnostní opatření zahrnují se týkají zejméně policistů z ochranné služby i jiných útvarů. Zelenského má doprovázet také cizinecká policie. Dohromady jde o desítky lidí, kteří budou na delegaci dohlížet po celou dobu návštěvy. Zajišťovat budou i její přesun.

„Informace jsou takové, že by o víkendu nemělo docházet k ovlivňování dopravy. Nicméně s ohledem na charakter této návštěvy nebudeme v současnosti uvádět podrobnosti,“ řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Na několik hodin bude kvůli návštěvě uzavřený i Pražský hrad, pro veřejnost bude areál nepřístupný od 11 hodin dopoledne. Už od rána jsou ale uzavřené pokladny, informační střediska nebo zahrady.

„Po 16.30 bude Pražský hrad částečně otevřen veřejnosti. Některé oblasti především na prvním a druhém nádvoří budou ještě přístupu veřejnosti omezeny, zbytek ale bude přístupen,“ doplňuje mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.

Zelenskyj zatím Prahu navštívil jen jednou, a to v červenci 2023. Tehdy šlo o jeho první zahraniční návštěvu od začátku války na Ukrajině. Český vládní speciál ho převezl z Bulharska do Česka, následně ho dopravil na Slovensko a pak do Turecka. Kromě prezidenta Petra Pavla se tehdy setkal taky s premiérem a šéfy obou komor Parlamentu.