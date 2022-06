Zelenskyj promluví k parlamentu. ‚Očekávám slova díků i apel k další pomoci,‘ odhaduje Lipavský

Víme, že prezident Zelenskyj mluvil už zhruba ke dvacítce parlamentů ve světě. Často děkoval za podporu, ale někdy volil i ostrá slova. Co od jeho dnešního projevu k českým zákonodárcům očekáváte vy?

Nerad bych předvídal, o čem a jak bude hovořit pan prezident Zelenskyj, ale v případě ČR bych čekal, že pozitivně zhodnotí míru podpory, které se Ukrajině dostává, protože se opravdu řadíme mezi jednu ze zemí, která Ukrajině pomáhá.

Takže na jednu stranu myslím si, že zazní slova díků, na druhou stranu když se podíváme, jakým způsobem se vyvíjí válka, předpokládám, že zazní i apel k další pomoci, protože ta situace prostě trvá a zdá se, že ještě nějakou dobu trvat bude.

Ukrajina by měla dostat další těžké zbraně, aby se mohla bránit ruské agresi. To řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po jednání v Haagu s lídry šesti aliančních zemí. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého západní země nedělají pro podporu Kyjeva dost. Souhlasíte s ním?

Když se podíváme na to, jak k otázce přistoupilo například Německo nebo Francie, tak skutečně by západní státy mohly dělat dost. Na druhou stranu já se snažím soustředit na to, co dělá Česká republika. V tomto mám opravdu čisté svědomí. Můžeme dělat dost a vláda aktivně hledá další řešení. Stejně tak jako hledáme způsoby, jak řešit dopady krize zde v Česku, a myslím si, že ten apel je na místě. Pojďme hledat, jak ho naplnit.

Takže bude Česko posílat na Ukrajinu další zbraně? Jednáte o tom?

To je záležitost, která probíhá. Ale detaily bych nekomentoval.

Ale můžete říct, zda ano nebo zda se tyto dávky nějakým způsobem postupně omezí?

Určitě ty dodávky dál probíhají, ale detaily se nesdělují.

Tomu rozumím. Jaké jsou vlastně další plány české vlády, pokud jde o pomoc Ukrajině? Co ještě pro Ukrajinu může česká vláda udělat?

Pomoc se bude nyní soustředit na několik oblastí. To, co probíhá, je vojenská humanitární pomoc, a to, co se blíží, tak je české předsednictví v EU. Chceme využít postavení, které se nám díky předsednictví dostane. To znamená, že máme možnost vznášet určitá témata, poukazovat na ně, nastavovat agendu. A tam chceme Ukrajině politicky pomáhat, přiblížit se co nejvíce Evropě.

Takže budete projednávat a prosazovat, aby se Ukrajina a další státy východní Evropy k unii připojily?

Je to jeden z těch námětů. Další námět je, jak právě Evropa má pomáhat například humanitárně a při obnově Ukrajiny.

Vláda odpoledne představí právě priority českého předsednictví v Radě EU. Můžete být konkrétnější v tom, co chystáte od 1. července vůči této zemi?

To bych nechal na tu tiskovou konferenci. A já detailní zahraničně-politické priority pro české předsednictví budu představovat příští týden.