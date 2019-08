Dělníci při opravě ulice ‚zasněžili‘ náměstí ve Volyni. Kvůli prachu a jemnému písku se nedalo dýchat

Volyně se potýká s vrstvou prachu, který se po městě rozšířil v souvislosti s opravou náměstí. Podle starosty města Martina Červeného prach a jemný písek zasypaly auta na náměstí i přilehlé budovy, problémy s dýcháním měli i chodci. O situaci město informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které opravou pověřilo dodavatelskou firmu. Podle starosty by mělo celý víkend probíhat kropení a čištění místa. Volyně 18:51 23. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volyňské náměstí, které zasypal prach. | Zdroj: Městský úřad Volyně

ŘSD jako správce komunikace, která vede skrz náměstí města, objednalo zasypání zádlažby z kamenných kostek, uvedl pro server iROZHLAS starosta města Martin Červený. Práce probíhaly ve čtvrtek a pátek, již během oprav ale došlo k výraznému zvýšení prašnosti. „Dali takovou vrstvu a takový materiál, který zvířil prach po celém městě,“ řekl Červený.

Zasypaná auta ve Volyni. | Foto: Lenka Toningerová.

Prach a jemná vrstva písku pokryly auta parkující na náměstí i střechy a parapety okolních budovy. „Problém byl s chodci a celým náměstím, protože prašnost byla taková, že se tam nedalo dýchat,“ popsal starosta Volyně.

Situaci popsala i jedna z obyvatelek Volyně Lenka Toningerová, která bydlí kousek od náměstí. „Momentálně je to zkropené, ale je to všude, na stromech, na autech, lavičkách, parapetech. Nedá se tam normálně projít, štípe to a ten prach se šíří dál,“ uvedla.

‚Déšť by to vyřešil‘

Podle Červeného město o problému informovalo dodavatelskou firmu již ve čtvrtek. Ta změnila provádění oprav tak, aby se prašnost snížila. V pátek ráno se ale místo rozjezdilo a o situaci bylo nutné informovat ŘSD.

„Jsme domluvení s ŘSD a zhotovitelem, že celý víkend bude zajišťovat kropení a čištění tak, aby za prašnost měla snižující se tendenci. Uvidíme, než přijde déšť, který to vyřeší,“ popsal pro iROZHLAS Červený aktuální situaci.

Pokud se zjistí, že auta, která zasypal písek a prach, byla poničena, bude se škoda hradit z pojistky dodavatele stavby, uvedl Červený s tím, že ŘSD o celé situaci informoval.

Vyjádření ŘSD redakce zjišťuje.