‚Sníh‘ ve Volyni zkrápí hasiči. ‚Dodavatelská firma použila špatný materiál,‘ vysvětluje šéfka silničářů

Za vrstvu vápenného prachu, která v pátek pokryla náměstí ve Volyni, nese zodpovědnost firma pověřená jeho opravou. Na rutinní zasypání spár v kamenné dlažbě totiž použila špatný materiál, uvedla ředitelka jihočeského Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková. Úklid prostranství proto zhotovitel zaplatí. Vzorek poprašku zároveň poputuje na rozbor v laboratoři, aby se vyloučila jeho možná zdravotní závadnost. Volyně 12:16 24. 8. 2019 (Aktualizováno: 12:16 24. 8. 2019)

„Došlo k tomu, že jsme objednali zasypání spár v kamenné dlažbě. Dělá se to pravidelně v rámci údržby jednou za tři až čtyři roky. Spáry vymílá voda, provoz a podobně a musí být zasypané, aby byly do sebe kostky zapřené a nevypadávaly,“ vysvětlila Hrušková Radiožurnálu.

Zhotovitel ale podle Hruškové použil k údržbě nevhodný zásyp. „Měla to být lomová kamenná drť, ale místo toho použil drť z vápence. To způsobilo zvýšenou prašnost. Není to materiál pro spáry nevhodný, ale do města se kvůli prašnosti vůbec nehodí,“ podotkla ředitelka.

Ke znečištění chodníků, stromů a zaparkovaných aut podle Hruškové přispěl fakt, že se spáry vyplňovaly za plného provozu. „Po návratu jsem si sama musela umýt nohy, protože jsem se vrátila jako ředitelka vápenky.“ Na volyňském náměstí jsou v současnosti přítomní hasiči, kteří náměstí kropí vodou.

Rozbor v laboratoři

Náklady na úklid podle Hruškové zaplatí dodavatelská firma. „Je to opravdu nepříjemná věc. Snažíme se to řešit operativně společně s vedením města a snad ho brzo uklidníme. Na místě je povolána mimořádná směna,“ dodala Hrušková s tím, že se materiálu několik chodců nadýchalo. „Je to ale čistý vápenec. V pondělí půjde materiál do laboratoře, abychom prokázali, že nebyl toxický a nemůže způsobit nic závažného,“ ujistila.

Volyňské náměstí, které po opravách zasypal prach a písek. | Foto: Lenka Toningerová

Obyvatelé Volyně, kterým poprašek zanesl auto, mohou na městském úřadě požádat o jeho umytí. Totéž platí i domech, jimž na vrstva ulpěla na oknech. „Budeme se snažit vše uvést do původního stavu,“ uzavřela Hrušková.

Starosta Volyně Martin Červený v pátek uvedl, že se ve městě špatně dýchá. Prach a vrstva písku pokryly auta, střechy a parapety okolních budov. Práce na dlažbě ve Volyni probíhaly od čtvrtka.