Radek Vondráček: Úkon o svolání sněmovny byl v pořádku. Pan prezident věděl, co dělá

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) zopakoval, že při jeho návštěvě u prezidenta byl Miloš Zeman v pořádku a věděl co dělá, když podepsal listinu k svolání sněmovny. Reagoval tak na závěry Ústřední vojenské nemocnice, které citoval šéf Senátu Miloš Vystrčil, že preuident není v současné době schopen vykonávat pracovní povinnosti. Praha 18:23 18. října 2021

Co říkáte na vystoupení předsedy Senátu?

Zdůrazňoval jsem při každém svém vystoupení, že nejsem oprávněn, schopen ani vzdělán, abych se vyjadřoval ke zdravotnímu stavu pana prezidenta. Popsal jsem poměrně věrně tu schůzku. Něco jiného je vykonávat pracovní povinnosti a něco jiného je provést určitý úkon. Za sebe říkám, že úkon o svolání sněmovny byl v pořádku. Pan prezident věděl, co dělá, komentoval svůj postup a na místě přede mnou podepsal listinu.

Vaše návštěva u pana Zemana trvala asi šest minut…

Bylo to něco přes pět minut. Jsou z toho i fotografie.

Zveřejní je někdo?

To není na mně, ale předpokládám, že možná jo. Fotil to pan Kruliš. Ale je otázka, co znamená „vykonávat své povinnosti“. Zda je to míněno několik hodin, nebo zda jsem měl pouze štěstí. V každém případě jsem se s panem prezidentem potkal v situaci, kdy se mnou plynule komunikoval.

Nemyslíte, že to mohlo být připravené?

To je to, co nejsem schopný posoudit.

Nemáte pocit, že vás využili?

Použil bych příklad ze Spojených států. Po atentátu na prezidenta Reagana bylo strašně důležité ho navštívit těsně po atentátu. Že byl schopen vykonat nějaký úkon a že tam byl nějaký svědek. Den po atentátu podepsal nějaký zákon.

Ze strany pana Mynáře nebo někoho z kanceláře prezidenta republiky, není to podraz na vás? Když jste se sám vyjádřil ve smyslu, že je schopen vykonávat úřad.

Pozve vás hlava státu a to pozvání buď přijmete, nebo nepřijmete. Já jsem pozvání přijal, s Milošem Zemanem jsem hovořil. Těžko z toho mohu usuzovat prognózu o jeho zdravotním stavu, to snad každý pochopí. Jenom říkám, že ve chvíli, kdy se mnou mluvil, tak naprosto přesně věděl, co dělá.

Rozhodně se ohrazuji proti tomu, že bych snad lhal, k tomu bych neměl žádný důvod. Jestli jsem se stal součástí nějaké hry, tak to si musím vyhodnotit sám.

A máte pocit, že jste se stal součástí nějaké hry?

To nejsem v tuto chvíli schopný říct.