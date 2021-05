Opozici jde jen o to být v médiích, vláda dovládne i v demisi, tvrdí předseda sněmovny Vondráček

V posledních měsících před volbami plánuje sněmovna projednávat řadu důležitých zákonů. Počátkem června přitom chtějí opoziční poslanci hlasovat o nedůvěře vládě. „Každé takové hlasování by mělo být promyšlené a mělo by být jasné, co bude potom. To jsem neslyšel,“ uvádí předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) a snahu opozice považuje za gesto. Interview Plus Praha 23:15 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každé hlasování o nedůvěře vládě by mělo být promyšlené a mělo by být jasné, co bude potom. To jsem neslyšel,“ uvádí předseda sněmovny Radek Vondráček (na snímku) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nedůvěru těch, kteří o tom mluví, nemá vláda od začátku. Tady se nemění vůbec nic. Ale v době, kdy máme vyhlášené volby – a snad nás nikdo nechce tlačit do prázdninových předčasných voleb –, tak to postrádá smysl,“ zdůrazňuje.

Opozici podle něj jde o to, aby získala mediální prostor, který pět měsíců před parlamentními volbami obsazují převážně členové vlády, které se prý daří provádět pozitivní kroky, například pokud jde o probíhající očkování.

„Jestliže bude nedůvěra vyslovena, tato vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou dovládne v demisi a nic zásadního se nezmění,“ podotýká Vondráček s odkazem na stanoviska expertů a především prezidenta Miloše Zemana.

„Auditoři mají svůj právní názor. Uvědomte si, že je to právní názor nějakého auditora. To je za mě málo.“ Radek Vondráček

Za důvod k vyslovení nedůvěry Vondráček nepovažuje ani audit Evropské komise, podle nějž je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů:

„K auditní zprávě se může Česká republika vyjádřit a auditní proces ještě není uzavřený. Z mého pohledu se neobjevilo nic zásadně nového. Jestliže o tom opozice mluví jako o hlavním důvodu pro vyvolání nedůvěry vládě, tak je to za mě slabé.“

„Auditoři mají svůj právní názor. Uvědomte si, že je to právní názor nějakého auditora. To je za mě málo. Výklad českých právních norem přísluší nám, a především českým soudům,“ upozorňuje.

Společnost se nesemkla

Podle nedávného evropského průzkumu veřejného mínění Češi věří své vládě zdaleka nejméně ze všech unijních států. A pokud jde o zvládání pandemie, Česko má nejvíce mrtvých v přepočtu na počet obyvatel a omezení zde trvala déle než v jiných zemích, rekordně dlouho byly například uzavřené školy.

„Ještě to chce pár měsíců odstup a pak si můžeme říci, že opatření ve všech evropských zemích byla víceméně stejná, vývoj byl víceméně stejný. Nevím o žádné vládě, která by byla pochválena, to ani není v podstatě vlád, aby byly chváleny,“ míní vládní poslanec.

Poukazuje na to, že například v Řecku byla opatření ještě tvrdší, a to i při nižší incidenci případů. „Kdybychom si v klidu sedli a začali ta opatření hodnotit, zjistíme, že je to plus minus stejné,“ zdůrazňuje.

Vondráčka podle jeho slov mrzí polarizace společnosti a to, že se z covidu stalo politické téma: „Dávám jako příklad Kanadu, kde si opozice i koalice dokázaly říci, že covid je společný nepřítel a měl by panovat určitý smír. Že boj je společný a lidé by se měli semknout. To se u nás nestalo.“

Měl by skončit ministr zdravotnictví Petr Arenberger? Jaký názor má na působení Hany Lipovské v Radě České televize?