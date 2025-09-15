Vondráček: Vláda nesmyslně utrácí peníze za obranu. Hofmann: Osm let se nic nedělo, musíme to dohnat
„Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci zůstávají ve střehu,“ napsal na síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský, kandidující za Spolu, poté, co v sobotu rumunský vzdušný prostor narušil dron. „Šlo o budíček pro země NATO,“ míní místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO, kandiduje ve volbách). „Lze to považovat za útok,“ hodnotí místopředseda výboru pro obranu Jan Hofmann (ODS, kandiduje ve volbách).
Povězte, jak ty události posledních dní, tedy vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru a teď o víkendu do rumunského, vnímáte? Co to bylo a za jak vážnou událost to považujete?
Vondráček: Komentoval jsem to opakovaně, že je to nejvážnější incident ve vztahu k zemím NATO. Byla tady velká nervozita, jestli nemůže dojít k eskalaci celé situace. Stát se mohlo opravdu cokoliv. Jsem rád, že postup Polska i NATO byl střídmý, uvážlivý. Nedošlo k nějakému opravdu zvýšenému riziku vojenského střetu. Následně se dozvídáme bližší podrobnosti o těch dronech.
Jak by na ruské drony mělo odpovědět NATO? V Pro a proti diskutují poslanci Radek Vondráček (ANO) a Jan Hofmann (ODS)
V každém případě dneska to vnímám jako v podstatě budíček pro země NATO, že musíme opravdu přidat, co se týče výzbroje dronů a vůbec využívání dronů. Tvář války se totiž během konfliktu na Ukrajině – ale nejenom tam, i v Izraeli, v Arménii, Ázerbájdžánu, na Náhorním Karabachu – změnila.
Ukazuje se, že drony jsou opravdu teď tím, co může rozhodovat. Česká republika a NATO jako celek na to musí reagovat.
Vnímáte tu situaci podobně jako pan Vondráček, nebo byste odpověděl nějak jinak?
Hofmann: Tuhle situaci vnímám v podstatě podobně. Jednalo se o naprosto bezprecedentní narušení vzdušného prostoru Severoatlantické aliance.
Lze to ale považovat za útok už jen kvůli tomu, že ty drony mířily na vojenské základny, kde dochází k překládání munice a dalších technik pro ukrajinskou armádu a zároveň pro alianční účely. Proto řada z těch dronů byla sestřelena, konkrétně pět. Tři sestřelili stroje F-35, dva polské stroje F-16.
Celý ten útok byl testem, jakým způsobem je Severoatlantická aliance schopna reagovat na takovéto první naťuknutí v momentě, kdy za hranicemi probíhá vojenské cvičení. To má za cíl v podstatě přípravu na napadení Polska za použití taktických jaderných zbraní, což je naprosto nepřijatelné.
Myslím si, že minulost nás poučila, že Rusko tato cvičení používá k odstrašení a k nacvičení si dané situace, která může ve skutečnosti nastat.
Nákupy a drony
Víme, že česká armáda je slabá početně i vybavením. Máme slabou protivzdušnou obranu, nemáme ani dvě bojeschopné brigády. V případě, že by hnutí ANO vyhrálo volby a sestavovalo vládu, co byste po volbách podnikli pro zlepšení této situace? Kolik peněz byste byl ochoten na to vynaložit?
Vondráček: Začala jste se ptát skvěle. Hnutí ANO říká, že se máme bavit o tom, co se pořídí, co se dovybaví. Místo toho se bavíme z druhého konce – jak utratíme peníze.
Nynější vláda řeší, co má udělat, aby ještě utratila několik miliard do konce roku. Teď řeší, zda musí v nově předloženém rozpočtu sehnat další peníze, které se utratí. To je prostě nešvar eráru, že se řekne: Tak a teď se utratí tolik a tolik a v podstatě se ještě neví za co.
Sleduji dění v zahraničí. Vidím, že speciálně Polsko má od 1. ledna už svoje vojsko bezpilotních prostředků, které má vlastního generála. Vím, že Nizozemí zřídilo útvar bezpilotních letadel, Německo má podobný útvar. Nás to čeká a zřejmě je to akutní.
Myslím si, že by bylo docela vhodné, ať ty volby vyhraje kdokoliv, aby byla nějaká základní komunikační linka. Protože na některých věcech by opravdu měla být širší shoda.
Hofmann: To, co kolega Vondráček říká, že v české armádě neexistují žádné bezpilotní prostředky, nic nemáme, jsme úplně v háji, tak to rozhodně není. Máme stroje ScanEagle, máme vážky, máme pumy. Jsou u jednotek a slouží ke svému účelu, aby pomohly i třeba jednotkám pozemních sil.
Čili pan Vondráček svým způsobem pomlouvá naši vybavenost?
Hofmann: Samozřejmě. Poslouchal jsem pana Vondráčka v Otázkách Václava Moravce, tam jste váš postup jasně říkal: Uděláte revizi všech zakázek, případně ty zakázky zastavíte. To znamená zastavení modernizace armády jenom na základě hloupých domněnek, že česká ministryně obrany nakupuje nevýhodně a předraženě.
Dokonce jste tam jmenoval vozidlo Supacat, říkal jste, že je dvakrát předražené. Zřejmě jste se asi nepodíval, za kolik ho ti Britové teda nakonec kupovali. Protože to, co tam bylo tvrzeno, byly absolutní nesmysly.
A těch projektů je daleko víc. Je to jednoduché – osm let se nedělalo nic a teď je potřeba to nějakým způsobem dohnat. Dávat za vzor nákup amerických vrtulníků na vzoru H-1, to je pro mě naprosto šílená věc. Za tento nákup česká strana dostala půl miliardy pokutu za to, jak byl realizován. A z té samé strany, která byla schopna realizovat tyto nákupy, zní kritika k naší ministryni obrany. To je neskutečné.
Co v této chvíli umožňuje Washingtonská smlouva Severoatlantické aliance? A bude Česko schopno a ochotno plnit své závazky v rámci NATO? Poslechněte si celé Pro a proti výše.