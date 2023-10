Přijetí konsolidačního balíčku podpořil i Vondrák. ‚Obstrukce se dostaly za únosnou mez,‘ vysvětluje

Páteční schvalování takzvaného konsolidačního balíčku nepodpořili pouze poslanci z vládní koalice. Pro reformu, která má přispět ke snižování rozpočtových schodků, zvedl ruku i bývalý člen hnutí ANO Ivo Vondrák. „Myslím, že to byla jediná možná cesta, jak v podstatě zastavit kolaps financí,“ popsal po hlasování nezařazený poslanec Vondrák v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 17:14 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Od samého počátku jsem velký odpůrce obstrukcí. Tvrdím, že klíčová je efektivita a ta se podle mě úplně vytratila,“ uvádí Ivo Vondrák | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Co vás vedlo k rozhodnutí pro konsolidační balíček hlasovat?

Musíme si uvědomit nebezpečí toho, kdyby nám začaly veřejné finance kolabovat. Nejsme v situaci, kdybychom se nemuseli bát. Myslím, že to byla jediná možná cesta, jak kolaps v podstatě zastavit. Co se bude dít dál, to je další věc. Domnívám se, že je celá řada dalších věcí, které by bylo dobré začít řešit.

Říkal jste, že jste se rozhodoval u jednotlivých pozměňovacích návrhů. Za vás je podoba balíčku nakonec uspokojivá?

V daných možnostech je splněno to, co se od toho čekávalo. Na druhou stranu si myslím, že se měla využít šance, že jsme v takovéto krizi, abychom se začali bavit o věcech, které jsou dle mého názoru výrazně důležitější.

Například máme obrovské množství samospráv, obcí i krajů, protože jsou často nesouměřitelné. Tam nám utíkají velké peníze. Nakonec je svým způsobem vidět, že obce a kraje nejsou ve finanční tísni, aspoň tedy pokud můžu mluvit za Moravskoslezský kraj. Je třeba se tím začít zabývat, protože to je cesta, jak ušetřit na tom, co musí platit stát.

Jak hodnotíte způsob projednávání a jak k tomu přistoupilo i vaše bývalé domovské hnutí?

Od samého počátku jsem velký odpůrce obstrukcí. Tvrdím, že klíčová je efektivita, a ta se podle mě úplně vytratila. Dnešní jednání Sněmovny je totálně iracionální a chybí jakákoliv snaha najít konsensus.

Obstrukce se dostaly za únosnou mez, takže rozumím rozhodnutí učinit to hlasování tak, že se pevně stanovil termín. Chápu, že to může opozici vadit, ale na druhou stranu tady byla příležitost mluvit. A jestliže si předseda hnutí vezme šest hodin na to, aby prezentoval své názory, které s tím balíčkem ani nesouvisely, tak to je samozřejmě problém a musíte se tomu nějak bránit.

Obávám se, že tento destruktivní přístup už není jen případ Parlamentu. Zažil jsem to už i na krajském zastupitelstvu.

Je to věc, která do budoucna může znamenat velké ohrožení, protože pokud vládní koalice, ať už je to na úrovni obce, kraje nebo Parlamentu, není schopna prosazovat své představy, tak to celé ztrácí smysl.

Dokážete si představit, že byste pro vládní konsolidační balíček hlasoval jako člen ANO? Bylo by to vůbec myslitelné?

Nebylo by to poprvé. Bylo několik zákonů, při kterých jsem hlasoval v nesouladu s tím, co požadovalo hnutí ANO. Myslím, že jsme jako poslanci dávali slib, že budeme hlasovat podle svého vědomí a svědomí. Takže teď jsem v situaci, že takto i můžu hlasovat.

Bylo by dobré, kdyby si poslanci začali uvědomovat, že jedna věc je stranická disciplína, ale pak jsou věci, které skutečně brzdí rozvoj této republiky.

Jaké teď máte vztahy s kolegy z hnutí ANO?

S celou řadou z nich se normálně setkáváme, bavíme se. Samozřejmě jsou i ti, kteří mě nemají rádi, o tom není sporu, ale nemůžu říct, že by to bylo nějaké explicitní nepřátelství. Jsou lidé, kteří se na mě podívají a nepozdraví, ale já už jsem si na to zvykl. Myslím si, že to do politiky také nepatří, protože bychom měli zachovávat jakési principy slušného chování.

Proč Vondrák opustil ANO? Čtyřiašedesátiletý poslanec Vondrák v únoru opustil nejen hnutí, ale i poslanecký klub ANO. Pozici hejtmana Moravskoslezského kraje zastával od roku 2016 až do letošního června. Ještě před posledním březnovým zasedáním zastupitelstva ho klub krajských zastupitelů hnutí ANO podpořil a Vondrák zůstával v čele kraje. Posléze se ale rozhodl na svou funkci rezignovat dříve, než by ho zastupitelstvo stihlo samo odvolat. Vondrák spolu s tehdejším ostravským primátorem Tomášem Macurou (dříve ANO) totiž podpořil v prezidentské volbě Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi, což i vedlo k rozchodu s ANO.