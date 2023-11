Vondrák: O spolupráci do voleb jsem jednal jen s hnutím STAN. Nezařazeným poslancem ale zůstanu

Hnutí STAN půjde příští rok do krajských voleb v Moravskoslezském kraji v koalici Starostové a osobnosti pro kraj s bývalým hejtmanem zvoleným za ANO Ivem Vondrákem a jeho spolupracovníky z krajského zastupitelského klubu OK (Otevření a konstruktivní). „Jsme nově vznikající hnutí a do voleb už není moc času. Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme partnera,“ vysvětluje Vondrák v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Ostrava 20:01 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Vondrák | Zdroj: Profimedia

Jak dlouho jste jednal se zástupci STANu o tom, že budete v příštích krajských volbách lídrem společné kandidátky právě s tímto hnutím?

Byla to otázka týdnů, možná několika měsíců. My, kteří jsme opustili hnutí ANO v našem kraji i městě, jsme se sešli po volbách a říkali si, jak dál. Dospěli jsme k názoru, že pokud chceme dotáhnout transformaci tohoto kraje do konce, tak právě Starostové jsou nejlepší volbou.

Na základě toho potom došlo k výměně kontaktů. Domluvili jsme se v Parlamentu s panem Lacinou a on mi zprostředkoval kontakt na Michaelu Šebelovou. Pak všechno nabralo otáčky v podobě, v jaké jsme to minulý týden oznámili.

Ptal jsem se na délku vyjednávání, protože jste byl do června hejtmanem Moravskoslezského kraje. Probíhala ta jednání už v době, kdy jste jím byl, nebo začala až potom?

Začal až potom. Skutečně je to otázka několika týdnů. Jinými slovy – neměl jsem to v plánu, sám jsem hledal cestu, jak dál, protože jsem se zpátky stal akademickým pracovníkem, na univerzitě.

V určitý okamžik jsme si řekli, že pokud chceme pokračovat v tom, co jsme dělali předtím, tak budeme muset hledat partnera a budeme muset jít do politiky zase z jiného pohledu – s novým subjektem.

Proč potřebujete partnera? V minulosti jste i v tomto pořadu mluvil o tom, že možná byste založil své vlastní hnutí. Proč do voleb nejdete s vlastním hnutím?

Protože jsme nově vznikající hnutí a do voleb už není moc času. Necelý rok, ale v podstatě už musíte mít nachystán program a kampaň. Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme partnera, ale hlavně jsme hledali někoho, kdo ponese odpovědnost za transformaci i mimo centrum – zná Ostravu, Karvinou, Havířov, ale i další obce a oblasti.

Transformace se nemůže týkat jenom toho, co nazýváme excelencí, to znamená je to podpora inovací, podpora vzdělávání, ale musí se týkat i dalších věcí, které se dotýkají už obcí. Takže ti Starostové byli naprosto přirozeným partnerem.

‚Přirozená cesta‘

Znamená to, že s jiným politickým subjektem jste vůbec nejednali?

Ne, nejednali jsme s nikým. Domnívám se, že je to cesta, která se ukázala zajímavá. Teď připravujeme vznik našeho hnutí, takže ani nebylo jak oficiálně jednat. Chtěl bych zdůraznit partnerství s Janem Lacinou. Byla to přirozená cesta, jak se dát dohromady.

Na druhé straně, když jste mluvil o tom, že hnutí STAN byla jasná volba, proč rovnou nevstoupíte do STANu?

Protože mám svoji představu. Vážím si STANu, vážím si všech, kteří prosazují práci v oblastech, městech a obcích. Ale jsem člověk, který se vždycky díval na rozvoj a vývoj z mnohem širšího pohledu – z pohledu podpory inovačního ekosystému, z hlediska podpory vysokých škol, univerzit, ale samozřejmě i základního středního školství.

To jsou témata, která jsou možná trošku víc vzdálená Starostům, ale dospěli jsme k názoru, že bychom chtěli pokračovat svým hnutím. Nechtěl jsem v daný okamžik přestupovat jinam, protože bych vypadal jako přeběhlík.

Máte pocit, že je výrazný rozdíl v tom, jestli vás někdo bere jako přeběhlíka, kdybyste vstoupili přímo do STANu a kandidoval za něj, než když si vytvoříte vlastní hnutí, které se rovnou domluví se STANem a de facto budete také kandidovat za něj. Je v tom rozdíl?

Je to velký rozdíl. Zatím jsme se domluvili na spolupráci v oblasti krajských voleb.

Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dál. Vůbec se nebráním spolupráci i dále, ale přece jen si myslím, že tady nepřevlékám kabát, ale šijeme si kabát nový, který bychom chtěli ukázat budoucím voličům.

Stále zůstáváte nezařazeným poslancem. Zůstanete jím i nadále? Nebylo by korektnější v této situaci směrem k voličům hnutí ANO, kdybyste rezignoval na mandát?

Udělal jsem si takovou analýzu, kolik jsem získal preferenčních hlasů. Ukazuje se, že jsem získával preferenční hlasy i přesto, že jsem byl v hnutí ANO. Vždycky jsem se ale hlásil k středopravé politice. I naše koalice, která je na kraji, byla taková.

Nikdy jsem z tohoto principu neustoupil a myslím si, že i proto mě celá řada lidí volila nezávisle na tom, zdali jsem, či nejsem hnutí ANO. Preferenčních hlasů jsem měl třikrát více než druhý kandidát na kandidátce za hnutí ANO. Vnímám to tak, že lidé mě zvolili ne protože jsem za hnutí ANO, ale protože jsem snad někdo, kdo jim ukázal cestu, kudy by se to mohlo ubírat.

Podporuje současná vláda dostatečně severní Moravu a Slezsko? A proč se do kandidatury nezapojil Tomáš Macura? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.