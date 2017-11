Tresty pro arménskou mafii platí. Ústavní soud odmítl stížnost bosse Soghojana

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost údajného mafiánského bosse arménského původu Andranika Soghojana a dvou jeho kompliců. Dostali nepodmíněné tresty za přípravu úkladné vraždy a vydírání. Soghojan, jenž si měl odpykat 22 let ve vězení, ovšem už dříve unikl z Česka do Arménie, která jej zpět nevydala. Ústavní soudci se případem zabývali od roku 2015, nakonec tři stížnosti spojili do jednoho řízení a odmítli.

