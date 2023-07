Šéfové ruskojazyčných gangů nikdy z Česka neodešli. Jen nebyli tolik vidět, přibližuje novinářka

Můžete popsat, kdo je Polad Omarov?

Hned na začátku bych uvedla, že on není vor v zakoně. Je aspirující vor v zakoně, nicméně nebyl korunován. Je to poznat i z jeho tetování, nemá dvě vorské hvězdy vytetované zepředu na ramenou, ale jenom jednu.

Korunován může být až v roce 2026. Byly pozastaveny korunovace takzvaných vorů v zakoně, tedy šéfů ruské mafie, a to právě až do roku 2026. Bylo potřeba ujasnit některá pravidla a zpřísnit dohled nad jejich dodržováním, jakýsi ruský mafiánský etický kodex.

Polad Omarov začínal jako bodyguard jednoho z mnohem vlivnějších členů organizované zločinecké skupiny. Postupně se vypracoval na aspirujícího vora.

Mluví se o něm jako o pravé ruce Namika Salifova, který měl na starosti vydírání ázerbájdžánských podnikatelů na Ukrajině a v Rusku.

Proč byl Omarov právě v Česku a na základě čeho ho zatkla začátkem letošního roku česká policie?

Podle našich informací byl Omarov navštívit svoji rodinu v Česku, nicméně byl zatčen. Původně sem ani nechtěl jet, ale přesvědčili ho. Považoval to původně za nebezpečné, ale všichni mu vysvětlili, že když má ukrajinský pas, nebude žádný problém.

Policie ho zatkla v rámci mezinárodní operace i na žádost Spojených států amerických, které přišly s tím, že Omarov měl být zprostředkovatelem vraždy íránské disidentky ve Spojených státech.

Jeho role ale podle Spojených států byla, že byl člověkem, který byl osloven s tím, jestli nezná někoho, kdo by tu vraždu mohl vykonat. On někoho takového v Brooklynu znal a poslal ho. Nicméně k té vraždě nikdy nedošlo. Ten člověk byl zastaven při namátkové kontrole dopravní policie.

Najatý vrah měl v autě zbraně, munici, hotovost. Myslel si, že je jenom zadržený, a začal psát zprávy, které se vyjadřovaly k vraždě. Na základě toho byl odsouzen. Nicméně není úplně jasné, jakou přesně roli jako zprostředkovatel sehrál Polad Omarov v přípravě této vraždy.

Kromě USA bylo možné na základě rozhodnutí pražského městského soudu vydat Omarova také do Gruzie nebo Kazachstánu, ale konečné slovo má ministr spravedlnosti. Je jasné, proč se nakonec Pavel Blažek z ODS rozhodl pro USA?

Myslím, že to je otázka spíš na něj než na mě. Předpokládám, že v tom hraje roli diplomacie. Důvody, proč by měl být Omarov vydán do Gruzie nebo Ázerbájdžánu, jsou podezření na přípravu nebo podílení se na několika vraždách dalších členů organizovaných zločineckých skupin a zároveň vydírání podnikatelů, zastrašování a únosy.

Klidná základna?

Sama jste zmínila, že Omarov jel navštívit do Česka svou rodinu, je známé, že v 90. letech bylo Česko klidnou základnou šéfů ruskojazyčných gangů v Evropě. Dá se teď mluvit o jejich návratu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině?

Nemluvila bych o návratu, oni nikdy neodešli. Jenom se stáhli, nebyli tolik vidět. V 90. letech byli mnohem viditelnější. Velmi často se mluvilo i o Semjonu Mogilevičovi, který je opravdu persona ruského organizovaného zločinu, má mezinárodní uznání v mafiánské komunitě, ale mnoho vorů v zakoně, a já vím minimálně o čtyřech nebo pěti, tady od 90. letech bylo a nikam neodcházeli.

A stále platí, že Česko je jakýsi klidný přístav, kde gangy přímo nepáchají zločiny, ale mají tu klidnou základnu?

Zatím to tak platí, nicméně si myslím, že se to v nejbližších letech změní. Do Evropy dorazila mexická mafie, kartel Sinaloa, kteří jsou známí svou brutalitou a agresí. Už dnes víme o tom, že některé své praktiky přenášejí do Evropy, zatím zejména do Španělska nebo Nizozemska.

Vozí si provizorní mučicí místnosti, které byly odhaleny, a zakládají laboratoře na výrobu metamfetaminu, tedy pervitinu. Postupně přebírají část drogového trhu, a myslím, že bude rezistence vůči jejich monopolizaci drogového trhu s kokainem a metamfetaminem od ostatních organizovaných zločineckých skupin. Takže předpokládám, že násilí dorazí i do střední Evropy.