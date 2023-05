‚Pošlete mě na smrt.‘ Český soud posvětil vydání vora v zakoně, šéf mafiánů se bojí absolutního trestu v USA

Vydání gruzínského občana Polada Omarova do USA, Gruzie i Kazachstánu je přípustné. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze. Rozhodnutí není pravomocné, pokud by ho ale potvrdil Vrchní soud v Praze, rozhodne o tom, do které země bude muž vydán, ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Praha 13:32 25. května 2023