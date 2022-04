‚Stejný metr neplatí pro všechny.‘ Covidové vouchery do lázní využije už jen personál fakultních nemocnic

Státní osmitisícový příspěvek na pobyt v lázních za péči o covidové pacienty vyčerpala asi třetina zdravotníků, kteří na to měli nárok. Voucher využilo přes 18,5 tisíce zdravotníků z celkem 60 tisíc. Dotační program skončil na konci minulého roku a ti, kteří do lázní nestihli odjet, o bonus přišli. Neplatí to ale pro personál fakultních nemocnic. Praha 6:00 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní vouchery do lázní pro zdravotníky jako bonus za péči o covidové pacienty vypršely. Využít je stihla asi třetina lidí (ilustrační foto) | Foto: rhythmuswege | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„Byla jsem v lázních v Karlových varech, šest dnů jsem tam byla, bylo to fajn,“ popisuje pro Radiožurnál hlavní sestra z liberecké krajské nemocnice Marie Fryaufová, která bonus využít stihla.

Vouchery do lázní využila třetina zdravotníků. Pro personál fakultních nemocnic platí dál.

Zatímco její nemocniční kolegové, kteří příspěvek nevyčerpali do konce roku, už o státní voucher žádat nemůžou, třeba zdravotníci z Fakultní nemocnice Plzeň do lázní jezdí dál.

„Příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví mohou čerpat z toho mimořádného dotačního programu i v roce 2022,“ potvrzuje ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Nemocnice podřízené ministerstvu mají totiž odlišné financování. Ostatní musely peníze na lázeňské poukazy do března vrátit.

„V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 bylo vráceno 324 522 780 korun. Tyto finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu, a tudíž již nejsou účelově vázány a ani nejsou automaticky přiděleny ministerstvu zdravotnictví. O způsobu jejich dalšího využití rozhoduje Vláda České republiky,“ vysvětluje Eliška Machová z tiskového oddělení resortu zdravotnictví.

Obnovit program resort neplánuje. To ale kritizuje třeba Krajská nemocnice ve Zlíně. „Práce zdravotníků je stejně náročná ve všech zdravotnických zařízeních. Nárok na dočerpání měli mít všichni, kteří tuto neinvestiční dotaci v souvislosti s epidemií covid-19 získali. Během pěti měsíců čerpali tento titul zdravotníci z celé České republiky. Lázně byly již z velké části obsazeny běžnými klienty a pacienty. Nemohlo také dojít k omezení chodu nemocnice. A došlo k další, největší vlně covidu-19,“ vysvětluje mluvčí zlínské nemocnice Renáta Večerková.

Napjatý státní rozpočet

Zdravotnické odbory kvůli tomu chtějí oslovit přímo premiéra Petra Fialu z ODS. Jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem z TOP 09 nebyla podle předsedkyně odborů Dagmar Žitníkové úspěšná.

„Byl tam původní příslib ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že se vypíše dotační program i na rok 2022. Vzhledem k tomu, že velká část zdravotníků si ten příspěvek vyčerpat nemohla, byl nedostatek personálu, navíc se ten příspěvek stále může čerpat ve fakultních nemocnicích, tak chceme, aby byli takto zrovnoprávněni i ti ostatní.“

Nerovnost vnímá i prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha. „To, že to v těch přímo řízených organizací ještě funguje, tak to jen dokumentuje to, že není na všechny stejný metr, ale to už jsme si zvykli, že to v tom systému tak je.“

Odbory také chtějí, aby příspěvek na lázně nebyl jednorázová akce.

„Aby mohli zdravotníci z nemocnic pravidelně - stejně jako policisté a hasiči - čerpat příspěvek na obnovu tělesných a duševních sil touto formou. Podle nás by to mohl být jeden ze stabilizačních prvků, aby ze zdravotnictví neodcházeli,“ zdůrazňuje Žitníková.

K tomu se přiklání i hlavní sestra z Krajské nemocnice v Liberci Marie Fryaufová. „Tohle by byla forma, která by byla příjemná. Vím, že policisté mají tento pobyt povinný.“

Podle ministerstva zdravotnictví brání vypsání nového dotačního programu na lázně pro zdravotníky napjatý státní rozpočet na letošní rok.