Vratislav Kulhánek: Prezident by měl umět napřáhnout pravici na všechny strany a pevně ji stisknout

Osmička kandidátů na prezidentský post pro server iROZHLAS.cz sepsala své novoroční poselství, tedy jakousi obdobu vánočního projevu prezidenta Miloše Zemana. Jak bilancují uplynulý rok a jaký je jejich výhled pro ten nový? Přečtěte si „projev" Vratislava Kulhánka, bývalého šéfa Škody Auto. Text publikujeme v původním znění. Novoroční poselství Praha 6:00 27. prosince 2017 Kandidát na prezidenta a bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek

Vážení občané,

tahle země vzkvétá. Není spálená a vy nemusíte mít blbou náladu.

Podobná slova byla pronesena na počátku politické kariéry prvního porevolučního prezidenta Václava Havla a při vstupu Miloše Zemana do politiky. Přiznávám, že jsem je trochu upravil. Ve skutečnosti Václav Havel mluvil v novoročním projevu v roce 1990 o zemi, která nevzkvétá, a Miloš Zeman chtěl šokovat příměrem k zemi spálené.

Uplynula desetiletí a všichni soudní lidé musí vidět, že naše země je zase hezká, nevypadá spáleně a lidem se docela daří. Všichni, kdo měli možnost porovnat na vlastní oči život u nás s jinými místy, mi dají za pravdu. Ti, kteří vnímají svět pouze skrz mediální obraz trumfující se v záplavě zlých zpráv, asi hned nepřesvědčím.

Pokud mi však budou síly stačit, ať již to bude v jakékoliv roli, budu mluvit stále o tom, že jsme zemí šikovných a chytrých lidí. Dokázali jsme překonat dobu nesvobody v osobním rozhodování a centrálně plánované ekonomiky. Vím, že je těžké přijmout pocit odpovědnosti za vlastní život, ale alespoň se ždibcem sebedůvěry to jde a většině se to také podařilo.

V podzimních parlamentních volbách jsme byli zas a znovu zasypáváni lavinami slibů a hrozeb, kterými se politici snažili vyloudit hlasy. Každý se mohl rozhodnout, komu uvěří. Někdo vyhrál poprvé, jiný opakovaně ztratil. Ale už je po volbách a namísto dohod a praktických kroků jsme bohužel svědky hádek, šprajců a pokračování dalších vzájemných špinění.

Volba prezidenta této země musí být o přesném opaku. V jeho osobě nikdo nesmí hledat stranění těm či o něm. Protože je jen jeden, musí rovným dílem sloužit všem. Když si dva sousedi nedokážou podat ruku přes plot, jakým právem můžeme my jako stát čekat, že ji někdo bude chtít podat nám? Věřím, že sousedé to nakonec zvládnou, protože jim dojde, jak hloupý a malicherný jejich spor byl. A vy chtějte po vašem prezidentovi, aby uměl napřáhnout pravici na všechny strany a pevně ji stisknout.

A mějte pořád dobrou náladu!