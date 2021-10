‚Je to absolutně nepřijatelné.‘ Babiš ostře kritizoval hradního kancléře Mynáře, vyzval ho k rezignaci

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš vyzval Vratislava Mynáře k rezignaci na funkci vedoucího prezidentovy kanceláře. Řekl to v úterý serveru iDnes.cz. Pokud by tak hradní kancléř neučinil, odvolal by ho Babiš po případné aktivaci článku 66 Ústavy, kdy by předseda vlády získal část prezidentových pravomocí. Na to by měl podle ústavních právníků právo. Aktualizujeme Praha 10:34 19. 10. 2021 (Aktualizováno: 11:05 19. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Celá ta situace, která tu vznikla, je neadekvátní a nepřijatelná aktivita kancléře Mynáře, proto by bylo nejlepší, kdyby okamžitě rezignoval ze své funkce. To, co předvedl, je absolutně nepřijatelné,“ uvedl premiér Andrej Babiš pro server iDnes.cz a na svém twitteru.

Předseda vlády pak pro Českou televizi připustil, že nyní kancléře odvolat nemůže. Pokud by ale Mynář nerezignoval, odvolal by ho Babiš podle serveru po aktivaci článku 66 Ústavy sám. Mynářova rezignace by ale nyní podle Babiše celou situaci zklidnila.

A co Babišovi na Mynářovi nejvíce vadí? „Ty jeho tiskové konference, kde nikdo nepochopil, proč je dělá, a ty další aktivity jsou nepřijatelné,“ uvedl premiér.

Podle ústavního právníka Jana Wintra by na Mynářovo odvolání měl po aktivací článku 66 Ústavy předseda vlády skutečně právo.

„Pokud jde o jmenování a odvolávání vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, tak je to pravomoc, která přísluší prezidentovi ze zákona. Je to potom jedna z pravomocí, která přechází na premiéra. A potom je věcí premiéra, jestli si vedoucího kanceláře prezidenta nechá, nebo jestli ho vymění,“ popsal pro Radiožurnál Wintr.

Také podle ústavního právníka Aleše Gerlocha by tato pravomoc dočasně přešla na předsedu vlády.

S Mynářovým odvoláním by souhlasil rovněž předseda ODS Petr Fiala, který je zároveň kandidátem koalic Spolu a PirSTAN na premiéra.

„Kancléř Mynář by si měl uvědomit neudržitelnost současné situace a ze své funkce odejít. Pokud tak neučiní a vstoupí v platnost článek 66, měl by premiér - ať už současný nebo budoucí - kancléře odvolat,“ uvedl na svém twitteru.