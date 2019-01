Mynář mohl podat námitku proti podjatosti, upozorňuje šéf pražského městského soudu

Kancléř Vratislav Mynář nemusel správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení bezpečnostní prověrky stahovat. Mohl zvolit oficiální námitku proti podjatosti soudců. Předseda pražského městského soudu Libor Vávra to uvedl pro Radiožurnál. Zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. Praha 15:52 25. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsem si jist, že soudci by rozhodli přesně tak, jak by měli. Já v ně mám naprostou důvěru No, a pan kancléř ji nemá,“ uvedl pro ČTK Vávra.

„Jsem přesvědčen, že pokud se soudci necítili podjati, což se necítili, protože v té věci připravovali jednání, tak by rozhodli podle zákona a podle svého vědomí a svědomí co nejlépe dovedou,“ dodal pak pro Radiožurnál.

Reagoval tak na skutečnost, že hradní kancléř Vratislav Mynář zpochybnil nezávislost soudců Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla, kteří měli v pondělí rozhodovat kancléřův spor s Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) kvůli neudělení prověrky. Mynář oznámil, že žalobu stáhl.

Vávra o tom zatím neměl oficiální informace, stažení žaloby však označil za Mynářovo právo. „Když účastník řízení řekne, že nechce, aby v té věci soud rozhodoval, no tak soud nerozhoduje,“ podotkl.

Druhou variantou, kterou Mynář mohl zvolit, by podle předsedy soudu byla námitka podjatosti. „Jedna z variant byla, že by pan kancléř vznesl podjatost soudců, a v řádném řízení by se o tom rozhodlo. On se rozhodl, že žalobu vezme zpět, což je jeho plné právo,“ uvedl pro Radiožurnál.

Na stejnou variantu upozornil také ústavní soudce Vojtěch Šimíček. „Pokud by tato námitka byla vznesena, rozhodl by o ní jiný senát stejného soudu. Teoreticky je dokonce možné, že by mohl být vyloučen soud jako celek a rozhodoval by soud jiný,“ upřesnil pro Deník N.

„Pokud proto účastník řízení pro obavu, že by dva soudci mohli být v jeho věci podjatí zcela odmítne možnost soudní ochrany, současně tím naznačuje, že nevěří celému soudnímu systému,“ dodal.

Politická hra

Fakt, že hradní kancléř nemá důvěru v nezávislost soudců jeho soudu, nechtěl Vávra hodnotit. „Přijde mi, že je to součást politické hry kolem debaty, která se vede už 14 dní, a jenom se to přetáhlo do tohoto příběhu, který s tím doteď neměl nic společného. Nejsem si jistý, že jako soudce bych měl komentovat politické prohlášení,“ řekl.

Ve zmíněné debatě o tom, zda a nakolik Hrad tlačí na soudce v živých kauzách, padlo i Vávrovo jméno, a to v souvislosti s vydáním údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Vávra to nyní označil za absurdní.

MYNÁŘOVA ŽALOBA Prezidentův kancléř Vratislav Mynář podal na Národní bezpečností úřad správní žalobu, kterou se bránil proti tomu, že mu úřad nepřiznal prověrku na stupeň přísně tajné. Žalobu podal počátkem roku 2016. Napadal v ní jak proceduru vyřízení jeho věci, tak i důvody, pro které úřad prověrku neudělil.

„Pan Mynář mi volal až ve chvíli, kdy, pokud už pan Nikulin nebyl v Americe, tak byl někde nad oceánem – tedy v době, kdy už bylo dávno rozhodnuto. Jen se mě ptal, zda je pravda, že odcestoval,“ uvedl.

Vávra také doplnil, že žádný tlak z Hradu nezaznamenal ani v jiných věcech a že si mu ani nikdo z jeho soudců na něco podobného nestěžoval.

Mynář zdůvodnil zpětvzetí žaloby mimo jiné tím, že Výborný byl asistentem ústavního soudce Vojtěcha Šimíčka a Kratochvíl asistentem poslance KDU-ČSL Ludvíka Hovorky. Šimíček je jedním z těch, kdo uvedl, že s ním Mynář jednal o živých kauzách. Hovorka proti Mynářovi vystupoval v souvislosti s jeho bezpečnostní prověrkou.

Mynářovy schůzky se soudci

Vratislav Mynář je v posledních dnech spojován především s údajným ovlivňováním rozhodování soudů. Prezidentův kancléř měl během schůzek s vysoce postavenými soudci tlumočit názory prezidenta Miloše Zemana na jednotlivé živé případy.

„Je zcela standardní, pokud vedoucí kanceláře prezidenta republiky sděluje názor prezidenta republiky. To není žádný nátlak, je to sdělení stanoviska. Stejně tak můžeme považovat za standardní, když nejvyšší funkcionáři justice sdělují prezidentu republiky své představy, kdo by měl být nejvyšším funkcionářem justice. Je to oboustranný proces,“ uvedl Ovčáček.

Mynářovy schůzky s justicí Vojtěch Šimíček, Ústavní soud, 2015 a 2017: Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány.

Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány. Josef Baxa, Nejvyšší správní soud, 2016: V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“

V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“ Robert Pelikán, ministerstvo spravedlnosti, 2018: Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr.

Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr. Michal Mazanec, Nejvyšší správní soud, 2018: Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu.

Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu. Jan Filip, Ústavní soud, 2019: Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví.

Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zastupitelství: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na Baxovo tvrzení řekl, že sám byl v minulosti také pozván na „jakousi schůzku s panem prezidentem“, zdvořile ji ale odmítl neveřejným dopisem.