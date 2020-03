Babišovy výroky jsme vyžehlili, říká Mynář. Cesta do Číny a symbolická pomoc nás podle něj udržely ve hře

Hradní kancléř Vratislav Mynář podnikl v únoru společně s Martinem Nejedlým a Jaroslavem Tvrdíkem tajnou výpravu do Pekingu, aby osobně předali smlouvy o dodávce ochranných pomůcek pro boj Číny s epidemií koronaviru. A právě tato symbolická pomoc má podle Mynáře, který poskytl rozhovor serveru Seznam Zprávy, za důsledek prioritní pozici Česka v dodávkách zdravotnického materiálu. „Zůstali jsme díky tomu ve hře,“ uvedl kancléř. Praha 10:24 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář považuje únorovou návštěvu Číny za úspěšné rozhodnutí | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Byli jsme s Nejedlým a Tvrdíkem za blázny, hazardéry a darebáky, ale díky tomu, že nás prezident poslal v únoru do Číny předat darovací smlouvu o humanitární pomoci a prezidentův dopis potvrzující jeho účast na summitu 17+1, jsme teď zůstali ve hře. Tak to prostě je,“ řekl kancléř Vrastislav Mynář k významu únorové cesty do Číny v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Podle Mynáře bylo klíčové, že jsme i přes vlastní materiální nedostatky Číně nakonec pomoc poskytli. „Vláda vyslala zprávu, že pomoct nemůžeme, protože sami máme nedostatek. Prezident tehdy ale řekl, že musíme pomoci, byť symbolicky," řekl Mynář.

Organizování pomoci pro Čínu zasaženou epidemií nového typu koronaviru organizovala prezidentská kancelář s pomocí česko-čínské obchodní komory Jaroslava Tvrdíka. Připojili se ale i jiní. „Zapojily se firmy jako PPF a Škodovka, přispěly i kraje a města. Byli i drobní dárci, asi 150 tisíc korun vybrali mezi sebou zaměstnanci naší kanceláře,“ uvedl Mynář.

„Tento symbolický dar pomohl narovnat vztahy s Čínou po jejich zhoršení způsobeném politikou pražského primátora a několika senátorů vystupujících za každou cenu proti Číně. Kdybychom to nenarovnali, měli bychom teď asi smůlu,“ uvedl v rozhovoru. „A kdybych byl jízlivý, zeptal bych se pana primátora Hřiba, kolik roušek a respirátorů získá pražská radnice od partnerského města Tchajpej.“

Doporučená karanténa

V Číně se česká delegace setkala s náměstkem ministra zahraničí pro střední a východní Evropu a vicepremiérem pro zahraniční styly. Vratislav Mynář jako hlava výpravy, Martin Nejedlý jako koordinátor komunikace s firmami, Jaroslav Tvrdík se staral o podnikatelskou sféru.

Už v únoru však byla cesta do Číny skrývala vzhledem k epidemii nového typu koronaviru jistá rizika. Členové delegace ale prý byly ujištění náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou, že je po příjezdu karanténa nečeká. „Ujistil nás, že Peking není ohniskem a nebudeme muset do karantény. Po příjezdu jsme ale raději vyšetření postoupili a doporučenou karanténu dodržovali,“ přiznává Mynář a dodává, že během celé cesty nosily roušky a vyhýbali se kontaktu s občany. A to i na letišti.

Nedlouho po příjezdu se však objevily fotografie Martina Nejedlého v centru Prahy, porušil tak doporučenou karanténu. Hrad tehdy fotografie odmítl komentovat. „Jel pouze synovi kupovat jídlo. Ano, můžete namítnout, že karanténu tímto porušil. Jinak jsme byli opravdu opatrní, už jen kvůli zdraví pana prezidenta. Obavy jsme samozřejmě měli, ale věděli jsme, že diplomaticky bude lepší smlouvu osobně dovézt,“ vysvětlil Mynář.

Česko prioritní zemí

Jakmile epidemie zasáhla i Českou republiku, ministerstvo zdravotnictví požádalo prezidentskou kancelář o pomoc. Právě kvůli dostupným kontaktům s Čínou. „Všichni jsme věděli, že jedinou zemí, která je schopná nám dodat dostatek potřebného zboží, je v současnosti pouze Čína. To je prostě fakt, ať se to líbí nebo ne. Nedá se s tím nic dělat. Spojené státy i Rusko stojí ve stejné frontě jako my.“

Česko se díky diplomatické aktivitě stalo v dodávce zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek jednou z prioritních zemi, podle Mynáře je pro Česko vyčleněna i celá továrna. „Čína je na tohle citlivá a váží si pomoci v nouzi. Důležité bylo i dlouhodobé budování vztahů,“ řekl Mynář. „Kontakty byly předány ministrovi vnitra Hamáčkovi. Prezident Zeman mu předal zmocnění a řekl, že s čínskou stranou může jednat a vystupovat jeho jménem.“

Po zajištění dodávek následovala platba, která byla dle Mynářových slov komplikovaná a pomoct musel i guvernér České národní banky (ČNB). „V neděli jsme měli sezení s expertním týmem prezidenta republiky v Lánech na chatě v Luhu. Sotva jsme vyjeli z lánské obory, guvernérovi ČNB Jiřímu Rusnokovi pípla SMS, zda by nepomohl s platbami do Číny. Významně pomohla svým propojením s dodavateli Bank of China. Ale tady není vítězů, všichni pomáhají jak umí.

‚Žehlení‘ premiérových výroků

Výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) o podvodu ze strany čínských dodavatelů také měly údajně své následky. Česká firma měla podle Babiše objednávku zaplatit, někdo ji ale podvedl. „V danou chvíli neměl správné informace, podařilo se to vyžehlit. Ukazuje se však, že ústřední krizový štáb by měl řídit ministr vnitra. Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo za zboží v Číně včas zaplatit, ztratili jsme tři dny.“

Problémem byla podle něj i logistika a samotná doprava. I když bylo zboží zajištěno, nebylo ho podle Mynáře jak dopravit do Čech. „Nakonec se podařilo půjčit si od Ukrajinců jejich Ruslany, zároveň má sedm strojů poskytnout společnost Travel Service. Souběžně s tím běžel požadavek, aby nám případně své letouny poskytla i čínská strana. Nakonec to vypadá, že to nebude potřeba,“ uvedl Mynář a ocenil i roli Martina Nejedlého, který s Ruskem vyřídil víza pro mezipřistání letadel Travel Service v Novosibirsku. Podle vládních vyjádření by další dodávka ochranných pomůcek měla z Číny dorazit již během tohoto víkendu.

Kancléř je také přesvědčen, že vztahy s Čínou nejsou založeny tak, aby Česko muselo podobnou pomoc závazně vracet. „Takto to není vůbec nastavené, toto se vůbec neřeší. Jsem si jistý, že je to založené díky tomu, že náš a čínský prezident jsou přátelé. Nehledejte v tom žádný kalkul,“ dodal Mynář pro Seznam Zprávy.