Kauza kancléře Mynáře míří k nejvyššímu žalobci Střížovi. Ve hře je vrácení dotace na penzion

Dotační úřad ROP Střední Morava našel cestu, jak ještě získat zpět šestimilionovou dotaci na penzion v Osvětimanech od firmy Clever Management kancléře Vratislava Mynáře. Vedoucí odboru veřejné kontroly Dana Koplíková serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že úřad předal Nejvyššímu státnímu zastupitelství návrh, aby kvůli vrácení dotace podal správní žalobu k soudu. Praha 19:07 7. září 2021

„Z právní analýzy vyplynulo podání správní žaloby z důvodu závažného veřejného zájmu ve věci rozhodnutí ministerstva financí, a to nejvyššímu státnímu zástupci,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz Dana Koplíková, která vede odbor kontroly ROP Střední Morava.

Právě její odbor dával dohromady od roku 2020 všechny podklady k vymáhání šesti milionů dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Verdikt dotačního úřadu však v polovině června zvrátilo ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové (za ANO). To rozhodlo, že firma Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře nemusí peníze vracet.

Svůj verdikt považoval resort za finální. Dotační úřad si i tak nechal v uplynulých týdnech zadat právní analýzu, jak upozornil server Seznam Zprávy. Právě ta měla úřadu ukázat možnosti, jak šest milionů od kancléřovy firmy znovu vymáhat.

„Je to jediná možná obrana, kterou můžeme udělat. Tu jsme udělali, správní žalobu pan předseda (Lubomír Traub, pozn. red.) podepsal a byla odeslána,“ uvedla nyní pro server iROZHLAS.cz Koplíková.

„Z právní analýzy nám vyplynulo, že odvolat se nelze, ale jedině nejvyšší státní zástupce to může dát soudu z toho důvodu, že byl porušen veřejný zájem. Takže jsme to už poslali a uvidíme (...) teď je to na nejvyšším státním zástupci, zda tu správní žalobu podá, nebo nepodá,“ doplnila šéfka odboru kontroly s tím, že úřad žalobu odeslal na nejvyšší státní zastupitelství na konci srpna.

Stříž: Posoudíme to

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž v úterý serveru iROZHLAS.cz odpověděl, že žalobu podá, pokud budou splněny všechny formální požadavky. „Já o tom nevím, protože od prvního září jsem měl pár dnů dovolené. I kdybych o tom věděl, tak samozřejmě to podání musí nejdříve přezkoumat a posoudit náš odbor,“ uvedl.

„Oni zřejmě shledali, že je veřejný zájem na tom, aby správní žaloba byla podána, to znamená my přezkoumáme její argumentaci, posoudíme to, zda jsou splněny podmínky jak formální, tak věcné pro posouzení veřejného zájmu a podání žaloby. A pokud ano, tak tu žalobu podáme,“ doplnil.

Dotační úřad s verdiktem resortu financí nesouhlasil od samého začátku, protože podle Koplíkové existovaly v případu důkazy „černé na bílém“, že kancléřova společnost dotaci získat neměla. „S rozhodnutím nesouhlasíme, protože ministerstvo financí se nevypořádalo s tím, že (...) on by procesem hodnocení neprošel,“ uvedla Koplíková.

K verdiktu byl také kritický také právník Transparency International Jan Dupák. „Rozhodnutí je děravé. Z nejasného důvodu odpustilo příjemci dotace zatajení podstatných informací v žádosti o dotaci nebo prokázané porušení rozpočtové kázně v předcházející dotaci od ministerstva školství,“ nastínil.

Způsob, jakým se ministerstvo s případem vypořádalo, by podle Dupáka dokázal „legitimizovat v podstatě jakoukoliv snahu o zneužití dotace“. Resort podle něj přenesl veškerou odpovědnost na dotační úřad. „Kancléři Mynářovi tak stačil primitivní trik s převodem majetku na jinou právnickou osobu,“ doplnil právník.

Podle Mynáře ministerstvo potvrdilo, že jeho společnost postupovala v souladu se zákonem. „Rozhodnutí ministerstva financí potvrdilo to, co od počátku konzistentně tvrdím, tedy že Clever Management i všechny osoby, které se podílely na podání žádosti, postupovaly v souladu se zákonem a dotačními pravidly,“ napsal Mynář pro iROZHLAS.cz.

Vysvětlení, proč resort k takovému závěru dospěl, ale s ohledem na mlčenlivost nezveřejnil. „Vzhledem k tomu, že na uvedené rozhodnutí se vztahuje mlčenlivost podle daňového řádu, nemůže ministerstvo financí v této věci poskytnout žádné bližší informace,“ napsal pro iROZHLAS.cz k rozhodnutí ministerstva Zdeněk Vojtěch, mluvčí resortu.

ČASOVÁ OSA listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci