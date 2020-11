Hrad zveřejnil platy vedoucích pracovníků za čtyři roky. Mynář dostal na odměnách přes 2,3 milionu

Babiš se sešel s ředitelem České televize. O radě mluvili jen krátce, hlavní téma bylo DPH

„Dvořák mi vysvětlil, že by rádi uplatnili nárok na odpočet DPH, a to až do roku 2024. ČT díky tomu prý pak bude moct zainvestovat do kultury, sportu nebo do programu ČT3,“ uvedl Babiš.