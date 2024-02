Hrad reklamuje zakázku na stovky oken z doby kancléře Mynáře. Někde byl místo pantu kus tužky

Opravy jižního křídla za zhruba 100 milionů korun skončily po třech letech v roce 2021. Správa Pražského hradu pod tehdejším kancléřem Vratislavem Mynářem hotové dílo převzala.

Podle vedoucí oddělení komunikace Hradu Karolíny Blinkové jsou ale na oknech závady. „Uvolněná kování, nesoudržný nátěr okenních křídel nebo menší netěsnosti okenních křídel,“ vyjmenovala pro server Seznam Zprávy, podle kterého jsou problémy se značnou částí ze stovek oken.

Také ředitel hradního odboru památkové péče Petr Kroupa připustil problémy s okny, která se podle něj špatně dovírají. Není to ale to jediné, co mu u prací sdružení firem Pracom a Akant Art vadí. „Když natíráte rámy, nemusíte vše zapatlat. A nemusíte do kování dát místo pantu kus tužky,“ poznamenal.

Hrad měl podle Blinkové ve smlouvě pětiletou záruku, kterou využil.

„Reklamace jdou finančně na vrub zhotovitele, nikoli Správy Pražského hradu,“ zdůraznila vedoucí oddělení komunikace.

Sám Mynář na dotazy serveru nereagoval. Jednatel firmy Pracom Jan Munzar pouze v SMS uvedl, že se nyní s touto reklamací seznamují.