Spor o majetkové přiznání kancléře Mynáře nekončí, projedná jej Nejvyšší správní soud

Organizace Právo ve veřejném zájmu, která chtěla získat majetkové přiznání prezidentova kancléře Vratislava Mynáře za rok 2013, se obrátila na Nejvyšší správní soud. Kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, podle kterého Kancelář prezidenta republiky postupovala v souladu s tehdejším zněním zákona, když přiznání neposkytla. Brno 15:01 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na stížnost ve čtvrtek upozornila Česká televize. Organizace ji podala koncem června, potvrdila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Mynářovy majetkové poměry a akvizice jsou často terčem mediálního zájmu, někteří kritici je označují za podezřelé. Právnička Petra Bielinová podala v roce 2015 za Právo ve veřejném zájmu správní žalobu poté, co se u prezidentské kanceláře nedomohla požadovaných údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradní kancléř Mynář přiznal stamilionový majetek. Vlastní akcie Unipetrolu i Pražské teplárenské Číst článek

Městský soud dal Hradu za pravdu v tom, že zákon o střetu zájmů dříve na prezidentskou kancelář nepamatoval jako na takzvané evidenční místo a že tedy Hrad neměl povinnost zpřístupňovat majetková přiznání veřejnosti.

Dříve však jiný senát městského soudu rozhodl jinak o obdobné správní žalobě, kterou na prezidentskou kancelář podal právník Michal Kincl kvůli zamítnutí žádosti o přístup k Mynářovu přiznání. Tehdy soud dospěl k závěru, že nepřítomnost kanceláře ve výčtu evidenčních orgánů je mezerou v zákoně, kterou lze vyplnit za pomoci analogie.

Hrad se hájil také tím, že nezisková organizace veškeré požadované informace nakonec obdržela. Bielinová se proti tomu ohradila. Kancelář ji totiž, a to až po podání žaloby, pouze obecně odkázala na webové stránky poslankyně Věry Kovářové (STAN), které Mynář své přiznání po veřejné kritice předal. V dokumentu uvedl to, že měl podíl ve čtyřech firmách a že je bez dluhů.

„Kancelář prezidenta republiky se staví do pozice, že komu uzná za vhodné, tomu informaci poskytne, a komu ne, tomu ji neposkytne a nechá ho, ať se o to tři roky soudí. Považuji to za zneužívání zákona a myslím si, že by se to v právním státě dít nemělo,“ prohlásila v červnu Bielinová.

Majetková přiznání nově shromažďuje ministerstvo spravedlnosti, v registru je i Mynářovo oznámení za loňský rok.