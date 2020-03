Hrad by neměl ‚sólíčkovat‘ v politice vůči Číně, žádá šéf Pirátů. ‚Nehrotil bych to,‘ říká poslanec KSČM

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář se vrátil z Číny, kde jednal s jedním z vicepremiérů tamní vlády. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka předal darovací smlouvu k humanitární zásilce pro postižené koronavirem. Cesta ale proběhla bez mandátu vlády a za doprovodu Jaroslava Tvrdíka a Martina Nejedlého. Měla by prezidentská kancelář tuto misi více zdůvodnit? Hosty v pořadu Pro a proti byli poslanec KSČM Daniel Pawlas a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Pro a proti Praha 16:51 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta Martin Nejedlý | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Poslanec KSČM Daniel Pawlas věří, že cesta kancléře Mynáře a jeho doprovodu do Číny byla prospěšná českým zájmům. Předseda Pirátů Ivan Bartoš žádá Hrad o vysvětlení.

„Pokud pan Ovčáček říká, že hlavní tématem bylo předání dekretu o humanitární pomoci, tak je to dostačující vysvětlení a nijak bych to nehrotil,“ říká v pořadu Pro a proti komunistický poslanec

Český prezident je prý nespokojen se sliby z čínské strany stran investic.

„Dokonce řekl, že proto nepojede na dubnový summit. Proto věřím, že součástí cesty byl i dotaz, jak vážně Čína myslí své investice ve střední Evropě a v České republice,“ dodal Pawlas.

„Vratislava Mynáře vyslal do Číny prezident. Slyšeli jsme, že vztahy mnohých politiků a byznysmenů vůči Číně nejsou ideální. Těžko by takoví lidé byli v Číně respektováni. Ti, kteří do Číny odjeli, tam respektováni jsou,“ myslí si poslanec.

„Zahraniční politiku sice určuje vláda, ale prezident je přímo volen, má silný mandát, takže má určitě práva i co se týče zahraniční politiky. Nepodsouval bych Miloši Zemanovi a těm lidem, kteří teď v Číně byli, že by dělali něco proti českým zájmům,“ podotýká Pawlas.

„Mělo by zaznít nějaké vysvětlení,“ žádá Bartoš. „Prohlášení pana Ovčáčka o humanitární pomoci potřebným vůbec nevysvětluje faktický důvod předání darovací listiny, protože ona humanitární pomoc by do Číny dorazila tak jako tak.“

Předseda Pirátů nechápe, proč trio Mynář, Nejedlý a Tvrdík do Číny cestovalo. „Žádné odpovědi od nich nemáme, delegace nebyla s vědomím vlády a už začíná být používána domácí čínskou propagandou k vysvětlování našich dobrých vztahů s Čínou.“

‚Ostudu nedělali‘

Pawlas uznává, že současný stav není ideální. „Ale musíme vycházet z toho, že máme prezidenta, jakého máme, já ho respektuji a jsem rád, že ho máme. Každý má své postoje vůči vládě, Senátu, parlamentu, takže bych to moc nehrotil.“

„Bylo by dobré, kdyby kancelář prezidenta zveřejnila záznamy z jednání, protože se situace zveličuje. Ti tři pánové ostudu České republice určitě nedělali. Věřím, že se snažili tlačit na Čínu a bylo jim nasloucháno,“ shrnuje komunistický poslanec.

Piráti se plánují dotazovat Hradu i na poli sněmovny. „Premiér prý o cestě nevěděl a (ministr zahraničí z ČSSD) Petříček říká, že se jedná o běžnou návštěvu. Ale pak mě zajímá, proč jede lobbista Nejedlý nebo pan Tvrdík, který očividně hájí čínské zájmy u nás.“

„Chtěl bych, aby Česká republika dělala konzistentní zahraniční politiku, kterou definuje vláda, diplomaticky ji reprezentuje ministerstvo zahraničních věcí, a ne aby si tu prezident a jeho lidé sólíčkovali,“ kritizuje Pražský hrad Bartoš.

„Vratislav Mynář je kancléř bez prověrky, Martin Nejedlý poradce bez jakékoliv oficiální funkce, Jaroslav Tvrdík je lobbista s gigantickým konfliktem zájmů, protože reprezentuje svého zaměstnavatele, čínskou státní agenturu CITIC. A tito lidé jedou bez vědomí vlády jednat o budoucí diplomatické události nebo o investicích?“ podotýká Bartoš.

„Jedna věta od pana Ovčáčka mi nestačí v momentě, kdy jsou vztahy s Čínou napjaté kvůli šikaně českých politiků a ostrakizaci našich uměleckých těles,“ dodává předseda Pirátů.