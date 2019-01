‚Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se.‘ Šéf Nejvyššího správního soudu potvrdil schůzku s Mynářem

Kancléř Vratislav Mynář se loni setkal s předsedou Nejvyššího správního soudu Michalem Mazancem kvůli tomu, kdo má být novým místopředsedou. Kromě Mynáře se schůzky účastnil také poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý. Podle Respektu přitom Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že čeští soudci jsou nezávislí a schůzky kancléře prezidenta se soudci nepovažuje za nátlak. Praha 14:30 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Michal Mazanec. | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

„Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec týdeníku Respektu.

Ke schůzce Mazance s Mynářem a Nejedlým se už dříve v rozhovoru pro Deník N vyjádřil bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

„No, já jsem u toho nebyl. Údajně to byl málo příjemný, hodinu trvající rozhovor, který se neustále točil kolem konkrétních jmen soudních funkcionářů z jiných soudů, z nichž by měl být vybrán nový místopředseda NSS,“ popsal.

„Divné bylo, že jeden den byl pan Mazanec u prezidenta, který mu sdělil, že jej hodlá jmenovat předsedou NSS, ale vnucoval mu do funkce místopředsedy jednoho z těch funkcionářů. Když to odmítl s odůvodněním, že to není podle zákona a zavedených pravidel možné, prezident jej vyzval k podání vlastních personálních návrhů. No a druhý den byl pan Mazanec kancléřem vyrozuměn, aby se znovu dostavil na Hrad ke zmíněným pánům, kteří jej údajně přesvědčovali, aby souhlasil s přeložením oněch soudců k NSS,“ dodal Baxa s tím, že Mazanec to odmítl, schůzka byla utajována a popírána.

Mazanec žádosti Hradu nevyhověl a prosadil jmenování vlastního kandidáta na místopředsedu soudu.

Seznamování se stanovisky

Mynář už ve středu 9. ledna potvrdil, že na schůzky se soudci chodil s vědomím prezidenta Miloše Zemana. Odmítl, že by se je pokoušel ovlivnit. Stejně jako při schůzkách s politiky či řediteli firem šlo podle něj o seznámení dotyčného se stanovisky, postoji a postupy prezidenta.

„Soudci jsou nezávislí a já jsem v životě neměl žádnou schůzku se žádným soudcem. Je to samozřejmě záležitost pana prezidenta, jak si vyřeší své okolí.“ premiér Andrej Babiš (ANO)

Podle dřívějšího článku Respektu ale kancléř Mynář kontaktoval soudce Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Městského soudu. Kromě toho, že u nich zjišťoval informace k důležitým případům, jim měl i říkat, jak mají rozhodovat. Tato aktivita měla probíhat už několik let.

Ve čtvrtek 17. ledna zmínil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman údajně plánovanou schůzku Mynáře s ústavním soudcem Janem Filipem. Filip je soudcem zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš. „Mohu jen sdělit, že o tom nic nevím,“ uvedl Filip bez dalších podrobností.

Babiš: Není to nátlak

K schůzkám Mynáře se soudci se poprvé vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). „Soudci jsou nezávislí a já jsem v životě neměl žádnou schůzku se žádným soudcem. Je to samozřejmě záležitost pana prezidenta, jak si vyřeší své okolí,“ řekl Babiš.

„Myslím, že na soudce nemá nikdo vliv, že rozhodují podle vlastního uvážení, jsou nezávislí, a hlavně že rozhodují spravedlivě, to je důležité,“ dodal.

Schůzky ovšem kritizuje řada poslanců. Zabývat se tím bude sněmovní podvýbor pro justici a soudní samosprávu. Jeho předseda Pavel Blažek z ODS si na schůzi, jak v pátek oznámili občanští demokraté, pozval bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, soudce Ústavního soudu Vojtěcha Šimíčka i hradního kancléře Mynáře.

Podle ústavního právníka Jana Kysely je hlavní problém pro nezávislost soudů postavení prezidenta a jeho rozsáhlé pravomoci. „Prezident republiky se často zajímá o kauzy, ve kterých on sám je procesní stranou, respektive má evidentní zájem na jejich výsledku. Prezident republiky jmenuje soudní funkcionáře, prezident republiky má univerzální kárnou pravomoc, prezident republiky vybírá soudce Ústavního soudu,“ řekl Radiožurnálu.

Mynářův tlak na justici Vojtěch Šimíček, Ústavní soud, 2015 a 2017: Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány.

