Vrchní státní zastupitelství prověřuje Mynářovo obvinění. Stěžoval si na ‚nestandardní postupy‘

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje okolnosti, za kterých byl hradní kancléř Vratislav Mynář obviněn z dotačního podvodu. Dohled nad případem dostavby penzionu v Osvětimanech zahájilo v polovině března, a to z podnětu obhajoby. Mynář si totiž skrze svého advokáta stěžoval na údajně nestandardní postupy a procesní chyby. Původní zpráva Olomouc 5:00 8. dubna 2021

„Obdrželi jsme podnět k výkonu dohledu ze strany obhajoby pana Mynáře. Na základě toho si dohledový státní zástupce vyžádal spisový materiál,“ řekl pro server iROZHLAS.cz náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár.

Dohledová prověrka se podle něj zaměří hlavně na námitky vznesené ze strany obhajoby. Mynář si kvůli obvinění z dotačního podvodu totiž stěžoval skrze svého advokáta Lukáše Trojana na „řadu procesních pochybení a nestandardních postupů“.

„V prvé řadě se zabýváme těmi konkrétně napadenými skutečnostmi. Pokud bychom ale samozřejmě zjistili jakoukoli nestandardnost nebo nezákonnost, byť by nebyla namítaná, tak bychom na to reagovali,“ pokračoval olomoucký náměstek.

Komár Mynářovu iniciativu podle svých slov považuje za běžnou součást obhajoby. „V poslední době je to vcelku standardní věc,“ přiblížil.

Mynář na zaslané dotazy neodpověděl. Už dříve však případ označil za „účelový a mediálně živený“. Advokát Trojan pak na žádost o reakci odpověděl následovně: „O skutečnosti, že probíhá dohledová prověrka, jak jste psala klientovi, nemá klient ani já žádnou informaci, proto se v tuto chvíli nebudeme nad rámec již poskytnutých informací vyjadřovat.“

Policie kancléře obvinila z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie v polovině února. Pokud by se jeho vina potvrdila, hrozilo by mu pět až deset let za mřížemi.

Mynářovy námitky

Mynářovi například vadí to, že případ vyšetřují policisté z Olomouckého kraje, dozor má ale na starosti zlínské státní zastupitelství.

„Obávám se, že trestní stíhání je vedeno snahou vyhovět mediální poptávce a nalézt za každou cenou argumenty pro trestní stíhání,“ uvedl už dříve kancléřův obhájce Trojan v tiskovém prohlášení.

Podle olomouckého žalobce Komára ale nejde o nic zvláštního. „Není to nic neobvyklého. Sami jsme v minulosti dozorovali policejní orgány, které nebyly v oblasti působnosti našeho státního zastupitelství,“ vysvětlil.

Firma Vratislava Mynáře provozuje v Osvětimanech poblíž penzionu také lyžařský areál | Foto: Dalibor Glück / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Obhajoba má dále za to, že případný trestný čin je stejně už promlčený. Za zlomové datum označuje listopad 2009, kdy byla žádost o dotaci podána. Desetiletá lhůta by tak vypršela předloni (více k Mynářovým námitkám ZDE).

Podle zlínského státního zastupitelství se však promlčecí lhůta počítá od doby, kdy došlo k proplacení dotace. A první platby Mynářem ovládaná firma Clever Management získala v září 2011 a další pak v březnu 2012. Pro Seznam Zprávy to řekl mluvčí Hynek Olma.

Spory o stížnost

Během dohledové prověrky by se mělo také vyjasnit, které státní zastupitelství – zda vrchní, či krajské – bude nakonec o Mynářově stížnosti proti zahájení stíhání rozhodovat. Obhajoba má totiž za to, že se na něm vedle policejních vyšetřovatelů podílel i dozorový státní zástupce.

Časová osa listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

„To je jedna z těch napadených skutečností, takže i tím se budeme zabývat, jestli tam nedošlo k předchozímu souhlasu nebo vydání pokynu ze strany státního zástupce. Protože pokud by se tak stalo, tak by samozřejmě ta funkční příslušnost byla dána u nás k rozhodnutí o stížnosti,“ vysvětlil náměstek Komár.

Obvinění si původně vyslechla také firma Clever Management, která byla žadatelem o dotaci. Dozorující státní zástupce Martin Malůš ale její stíhání na základě stížnosti obhajoby záhy zrušil. „Znaky trestného činu to mělo, nicméně se to stalo v době, kdy zákon o trestní odpovědnosti firem nebyl účinný,“ vysvětlil.

Vyšetřování možného dotačního podvodu tak podle Malůše aktuálně stojí, čeká se na výsledek dohledové prověrky. „Vypadá to tak, jako by byly průtahy na naší straně, ale já v té věci nemůžu jednat dřív, než se k tomu vyjádří Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ doplnil.

Dotace na penzion

Důvodem Mynářova stíhání je bezmála šestimilionová dotace na dostavbu penzionu poblíž sportovního areálu v Osvětimanech. Dotační úřad ROP Střední Morava v roce 2019 po vnitřní prověrce rozhodl, že podpora byla vyplacena v rozporu s pravidly. Údaje v žádosti podle něj „nebyly pravdivé a úplné“. Dotaci proto požaduje vrátit.

S budováním penzionu totiž už dříve začal spolek Chřibák, který nemovitost vlastní a ve kterém Mynář působí jako hospodář. Ten přitom veřejnou podporu na rekonstrukci usedlosti také čerpal. V roce 2008 dostal Chřibák 13 milionů korun od ministerstva školství, a stejnou částku – tentokrát na fotbalové hřiště a kabiny – získal i o rok dříve.

Mynář to ovšem v žádosti o dotaci, pod kterou je podepsaný, neuvedl. Na otázku, jestli již byla dotace na tento projekt čerpána, odpověděla firma Clever Management následovně: „Ne.“

Kontrolu dotační úřad provedl poté, co na nesrovnalosti ve vyplacených dotacích upozornili Reportéři ČT a protikorupční organizace Transparency International. Ta kvůli tomu podala také trestní oznámení.

Část poskytnuté dotace musel vrátit také spolek Chřibák za to, že o dlouhodobém pronájmu budovy ministerstvo školství neinformoval. Loni na to upozornil Radiožurnál.