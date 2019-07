Inspekce pokutovala Mynářovu firmu za vypouštění odpadních vod do řeky. Zaplatit má 40 tisíc korun

Firma kancléře prezidenta republiky Vratislava Mynáře dostala od České inspekce životního prostředí pokutu 40 tisíc korun za vypouštění odpadních vod do potoka v obci Osvětimany na Uherskohradišťsku. Informaci České televize v pondělí potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Jana Jandová. Rozhodnutí je pravomocné. Praha 17:05 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pokutu dostala firma O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., která vlastní místní Hospodu Na Srubu na sjezdovce v Osvětimanech. Potrestána byla za to, že restaurace vypouštěla bez povolení odpadní vodu do potoka Hruškovice.

Za černou stavbu zaplatí Mynář 50 tisíc. ‚Nádrž pomáhá krajině,‘ hájí vodoprávní úřad nízkou pokutu Číst článek

„Pokuta je pravomocná. Uložena byla v dubnu, stejný měsíc nabyla právní moci,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová. Pokud by se proti němu firma odvolala, případem by se zabývalo ministerstvo životního prostředí.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ČTK řekl, že o pokutě nemá žádné informace. Zdůraznil, že výkonné funkce ve svých firmách převedl po vstupu na Pražský hrad na jiné osoby, a podobné záležitosti proto řeší jednatel firmy. Jak řekl, pokuta ho bude zajímat na konci roku, až bude kontrolovat ekonomickou bilanci firmy.

Později pro Deník N jakékoli pochybení odmítl: „Odpadní vody jdou z čistírny. Dodržujeme všechny limity a certifikáty na vypouštění odpadních vod z Restaurace Na Srubu jsou zákonem dané a naše společnost je nikdy nepřekročila.“

‚Tvrzení lží.‘ Kancléř Mynář odmítl, že by lobboval u bývalého ministra Pelikána v kauze Lány Číst článek

Připustil pouze administrativní omyl. „Moje společnost se dopustila chyby v tom, že ta čistírna je v provozu tři roky a vypršela nám platnost razítka České inspekce životního prostředí. Nevím, jak dlouho jsme to neměli, to jde mimo mě, řeší to jednatel společnosti. Dostali jsme pokutu za to, že nemáme razítko. Ale žádné limity jsme nepřekročili,“ doplnil Mynář.

„Děláme všechny rozbory tak, jak inspekce chce, a dokládáme je. Razítko už máme. Nevím, jak dlouho jsme ho neměli, to jsou provozní věci,“ dodal.

Podnikáním Mynáře v Osvětimanech se úřady zabývají i v jiných případech. Server týdeníku Respekt před časem uvedl, že hradní kancléř musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun za načerno postavený rybník. Na jeho stavbu nezískal potřebná povolení. Mohl dostat pokutu až milion korun.

Mynář z rybníku v Osvětimanech, v nichž je místním zastupitelem, také částečně zasněžuje vlastní sjezdovku. Ani na to podle České televize nemá povolení.