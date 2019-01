Soudci si upraví etický kodex. Reagují tak i na schůzky kancléře Mynáře se zástupci justice

Co by měl soudce dělat, když se ho někdo snaží ovlivnit, nebo kdy by se měl vzdát případu z důvodu podjatosti? I to jsou otázky, na které by nově soudcům mohl odpovědět etický kodex. Jeho úpravu a rozšíření chválila ve čtvrtek rada Soudcovské unie. Dokument bude reagovat i na kauzu údajného ovlivňování justice ze strany Pražského hradu. Praha 14:33 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z rozšířeného kodexu se soudci dozví, jak konkrétně postupovat třeba při právních radách příbuzným. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kromě zmíněných případů by kodex mohl rozebírat například situace, jakým způsobem může soudce poskytovat právní radu své rodině či příbuzným nebo jak se chovat, když se sám dostane do konfliktu s právem.

Potřebu podrobnějších pravidel dokládá i aktuální kauza údajného ovlivňování některých soudců prezidentem Milošem Zemanem a jeho kancléřem Vratislavem Mynářem.

„Ukazuje se, že je velmi dobré rozebrat to, jakým pokusům o ovlivnění může být soudce vystaven, od jakých potenciálních ovlivnitelů, a pokusit se modelovat nějaké postupy, které by mohl soudce dodržet, aby v těchto situacích před sebou i zpětně před veřejností obstál,“ uvedla pro Radiožurnál šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Pražský hrad tvrdí, že nešlo o ovlivňování, ale pouze o sdělování názorů a postojů prezidenta republiky.

Případné úpravě etického kodexu by se nebránil ani předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

„Docela vnímám, že stojí za to, aby se na dosavadní etický kodex podívali prizmatem událostí poslední doby a zvážili, jestli je dobré nebo potřebné ho nějakým způsobem ještě doplnit,“ poznamenal.

Podle Rychetského bylo nepřípustné, že pracovník Kanceláře prezidenta republiky kontaktoval soudce a snažil se mu vsugerovat představu, jak má být rozhodnuto.

Unie nyní osloví všechny soudce s anketou, jak by si představovali podobu upravenéo dokumentu. Chce totiž, aby se k němu přihlásilo co nejvíc představitelů justice. Následně by etický kodex přepracovala.

Na rozšíření dokumentu by se měla podílet také ombudsmanka Alena Šabatová. S přípravami chce pomoct také ministerstvo spravedlnosti.

„Připravíme platformu, bude financována z norských fondů, která počítá s tím, že se uskuteční konference, vydáme sborníky, příručky a doporučení, ale z logiky věci to nebude ministerstvo, které by vydalo etický kodex soudců. To musí být nějaká nezávislá organizace,“ upřesňuje mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Současný etický kodex je podle Soudcovské příliš obecný. Dokument je závazný pouze pro členy tohoto dobrovolného sdružení, které zastupuje necelou polovinu z více než 3000 českých soudců.

Přijmout obecně závazný kodex pro soudce doporučila Česku Skupina států proti korupci Greco. Žádný vrcholný orgán soudní moci, který by ho mohl vydat, ale v Česku neexistuje.

Mynářovy schůzky s justicí Vojtěch Šimíček, Ústavní soud, 2015 a 2017: Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány.

Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Mynář podle Šimíčka nejdříve lobboval proti služebnímu zákonu, se kterým prezident Miloš Zeman dlouhodobě nesouhlasil. „Na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popsal Respektu Šimíček. Podruhé ho Mynář kontaktoval kvůli aféře kolem Lesní správy Lány. Josef Baxa, Nejvyšší správní soud, 2016: V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“

V březnu 2016 napsal kancléř Vratislav Mynář i tehdejšímu šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Poslal mu dopis, ve kterém chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to podle svých slov odmítl. Pro Deník N dále řekl, že mu prezident Miloš Zeman při osobních setkání dával jasně najevo, jak má v některých případech rozhodnout. „A když jsem oponoval, že soudci jsou nezávislí a tak dále, odbyl to opakovaně tím, že řekl: Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.“ Robert Pelikán, ministerstvo spravedlnosti, 2018: Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr.

Hradní kancléř loni lobboval i kvůli případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, a to u bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO), jak upozornil Radiožurnál. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil tehdy Pelikán. Už předtím proběhly dvě schůzky přímo s prezidentem Milošem Zemanem. „Žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ řekl exministr. Michal Mazanec, Nejvyšší správní soud, 2018: Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu.

Nástupce Josefa Baxy v čele soudu na Hrad nejdříve pozval prezident Miloš Zeman. Poté, co odmítl jeho návrh na nového místopředsedu, pozval si ho znovu kancléř Vratislav Mynář. Schůzky se zúčastnil také prezidentův poradce Martin Nejedlý. „Bavili jsme se o otázkách právních. Pan Nejedlý u toho byl, celou dobu mlčel a usmíval se. Tématem bylo i to, jak je to se jmenováním místopředsedů,“ řekl Respektu. Jan Filip, Ústavní soud, 2019: Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví.

Kancléř Vratislav Mynář se měl sejít také s ústavním soudcem Janem Filipem – ve čtvrtek o údajně plánovaném setkání mluvil v televizi Barrandov prezident Miloš Zeman. Filip, který je zpravodajem v řízení o prezidentově návrhu na zrušení části zákona o střetu zájmů, takzvaného lex Babiš, ale v reakci řekl, že o ničem neví. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zastupitelství: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v reakci na Baxovo tvrzení řekl, že sám byl v minulosti také pozván na „jakousi schůzku s panem prezidentem“, zdvořile ji ale odmítl neveřejným dopisem.