Mynář jako jediný poškozený. Trestní oznámení na Stehlíkovou platila exkancléři hradní pokladna

Hrad z eráru platil za exkancléře Vratislava Mynáře náklady na právní služby v jeho sporu s Džamilou Stehlíkovou, zjistil server iROZHLAS.cz. Sedm faktur, dohromady za 251 tisíc korun, vystavila prezidentské kanceláři Advokátní kancelář Nespala, o jejíž služby se opíral i bývalý prezident Miloš Zeman. Jak ale vyplývá z policejních dokumentů, Hrad nemohl být mezi poškozenými. Mynář si proto měl platit spor sám. Původní zpráva Praha 5:00 11. srpna 2023

„Ve chvíli, kdy tam je Zeman, Mynář, Nejedlý, tak nevíme, jestli rozhoduje Zeman, čínská ambasáda nebo Putin. Ta bezpečností hrozba je ztráta suverenity republiky. Ani Rasputin neovládal Mikuláše II. tak, jak Mynář s Nejedlým ovládají prezidenta Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě...“

Slova psychiatričky Džamily Stehlíkové z pořadu České televize Máte slovo, vedla na jaře loňského roku až k trestnímu oznámení. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, podala ho sice skrze Zemanova advokáta Marka Nespalu prezidentská kancelář, sama ale jako poškozená v případu nefiguruje. Jediným poškozeným, kterého policie připustila, je Vratislav Mynář.

„Tam se jednalo o to, že (Džamila Stehlíková, pozn. red.) inženýra Mynáře obvinila z konkrétních trestných činů – vyzvědačství, účasti na teroristické skupině, přisvojení si úřadu, vraždy... proto jsme podávali trestní oznámení za křivé obvinění a pomluvu,“ vysvětluje advokát Marek Nespala.

Na sedmi fakturách za právní služby a jejich přílohách, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, můžeme číst, že Nespala jezdil do kanceláře prezidenta na pravidelné porady, připravoval Mynáře na podání vysvětlení na policii, kde ho i zastupoval. A sepisoval taky stížnosti proti rozhodnutí policie o odložení věci.

Na půlroční spor s psychiatričkou Stehlíkovou šlo ze státní kasy souhrnně 251 165,76 korun. Proč si nehradil spor sám, vysvětluje exkancléř tím, že na Nespalovu pomoc měl právo. „Jednalo se o zavedený postup poskytování právní pomoci zaměstnancům KPR (Kancelář prezidenta republiky, pozn. red.) ve věcech přímo souvisejících s výkonem jejich pracovní činnosti pro KPR v rámci externí specializované právní služby,“ vysvětlil Mynář v textové zprávě.

Shoda mezi přílohou faktury a policejním dokumentem: v době, kdy byl Vratislav Mynář podávat vysvětlení na policii, zastupovala Nespalova advokátní kancelář KPR při podávání vysvětlení | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Skrývání za instituci

Jenže podle právníka protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera jde o soukromý spor Vratislava Mynáře a náklady za něj si měl exkancléř platit sám.

„Kancelář prezidenta reagovala trestním oznámením na křivé obvinění a pomluvu, které ale nelze spáchat vůči právnické osobě respektive veřejné instituci. Takže celé jednání Kanceláře prezidenta republiky nedává smysl,“ vysvětluje Leyer s tím, že šlo o spor v osobní rovině.

„V tu chvíli, i když je kancléř kancléřem, by neměl využívat veřejné prostředky pro osobní potřebu. Pokud se skutečně cítil poškozený, křivě obviněný či veřejně pomlouvaný, tak se měl bránit jako fyzická osoba. Veřejná instituce v tomto ohledu nemá právní mechanismy, aby se kancléře zastávala a ani by to dělat neměla,“ vysvětluje právník.

Leyer v postupu právní kanceláře vidí spíše snahu, zaštítit se zvučnou institucí. A zároveň se vyhnout placení právních nákladů. „Je to jednak snaha náklady vést v eráru a jednak samozřejmě snaha vytvořit dojem toho, že měla být poškozena celá instituce, což fakticky není v tomto případě možné. Z mého pohledu se tedy jedná o zneužití veřejné funkce a o zneužití veřejných prostředků pro osobní účely,“ říká po prostudování dokumentů.

Spor kanceláře, nebo kancléře?

Otázku, zda jde ve skutečnosti o spor prezidentské kanceláře, nebo pouze kancléře Vratislava Mynáře, zodpovídají sami policisté ve svém usnesení o odložení věci.

„Obsahem trestního oznámení bylo jednání prověřované Džamily Stehlíkové popsané ve výrokové části tohoto usnesení, kterým měla být způsobena újma poškozenému Vratislavu Mynářovi,“ píše se v úvodu dokumentu. Tamtéž je i zmínka o tom, že Kancelář prezidenta republiky je pouhým oznamovatelem.

Od kanceláře a od manželky Vratislava Mynáře Alexandry Mynářové měli sice policisté během podzimu 2022 obdržet podání, kterým se chtěly obě do případu připojit s nárokem na náhradu nemajetkové újmy. Ani úřad, ani manželka kancléře však neuspěly. „Policejní orgán toto jednání vyhodnotil a dospěl k názoru, že nebude považovat oba výše uvedené subjekty za osoby poškozené, neboť jejich popisovaná újma nevznikla v příčinné souvislosti s prověřovaným trestným činem,“ konstatují policisté.

A za pravdu jim po stížnosti dalo i Okresního státního zastupitelství pro Prahu 4. „Co se týká námitky stěžovatele, že paní Alexandra Mynářová, manželka pana Vratislava Mynáře, nebyla zahrnuta do okruhu poškozených, je třeba konstatovat, že její osoba nebyla v rámci pořadu Máte slovo vůbec zmiňována,“ píše a dodává, že není důvod zahrnout mezi poškozené ani prezidentskou kancelář.

„Výroky paní Džamily Stehlíkové hodnotí činnost výhradně osoby pana Vratislava Mynáře a nikoli Kanceláře prezidenta republiky,“ píše náměstkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Ivana Jindrová a ve shodě s právníkem Leyerem konstatuje, že křivého obvinění a pomluvy se není možné vůči úřadu - tedy ani KPR - právně dopustit.

Signál veřejnosti

Leyer zdůrazňuje, že i tento spor ilustruje, jak v minulých letech fungoval hradní úřad. „Udělal si z ní (Vratislav Mynář, pozn. red.) nějakou svou servisní organizaci, včetně hrazení některých nákladů, které určitě měly jít za ním, jako za fyzickou osobou. Z tohoto důvodu kancelář vystupuje za kancléře Mynáře, jako kdyby on byl jejím majitelem nebo osobou, komu ty prostředky a aparát patří,“ popisuje.

Jak dodává, současné vedení hradní kanceláře by se proti tomuto přístupu mohlo bránit a požadovat vrácení peněz. Otázkou ale je, nakolik by se to Hradu vyplatilo.

„Co tím kancelář může získat? V materiální rovině je ta škoda v nižších stovkách tisíc, celý spor by se táhl roky. Druhá rovina je morální – tedy rovina signálu, který by byl vyslán veřejnosti, že takové jednání bude podrobováno revizi a zkoumání. Tam by to smysl dávalo. Ale je to o úvaze řádného hospodáře, který si musí říct, zda podstupovat tento spor. Z mého pohledu se to nabízí,“ dodává.

Podle současné hradní kancléřky Jany Vohralíkové se Hrad případem skutečně zabývá, zatím k němu ale nemá stanovisko. „S ohledem na velké množství případů, které je potřeba prověřit se ještě nemůžu vyjádřit. Požádala jsem o právní rozbor a čekám na jeho výsledek," reagovala krátce na dotaz redakce.

Snést kritiku

Z policejního usnesení lze vyčíst, že výroků vůči Vratislavu Mynářovi řešil policie hned několik. „Všichni se ho bojí, spousta lidí se ho bojí, vyhrožuje likvidací“ nebo: „On šel na čínskou ambasádu a zosnoval ten dopis panu Kuberovi, kde se mu vyhrožovalo smrtí, když pojede na Tchaj-Wan. A to s člověkem zamává, když vám přijde. Ne každý to snese, když je vám vyhrožováno,“ cituje policejní dokument výroky, které zazněly v České televizi.

V pořadu Stehlíková pronesla i další věty, které označují Mynáře za „hlavu teroristické organizace, která je navázaná na Rusko“. „...jako Mynář s Nejedlým ovládají Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě, kdy nejenom vynášejí tajné dokumenty do Moskvy“.

Proti všem těmto výrokům se exkancléř vymezil při podání vysvětlení přímo na policii. A postupně ho podpořili třeba i jeho manželka či starosta Osvětiman Aleš Pfeffer. Všichni shodně vypověděli, jakou újmu Mynářovi výroky způsobily.

Podle policie ovšem k trestnému činu nedošlo. „Dle názoru policejního orgánu prověřovaná (Džamila Stehlíková, pozn. red.) prezentovala své názory v předmětném televizním pořadu ne zcela vhodnou formou argumentace. V tomto kontextu je však nutno přihlédnout k judikatuře, kdy osoby veřejně činné, kterým osoba poškozeného Vratislava Mynáře nepochybně je (v té době byl ještě kancléřem, pozn. red.), musí být připraveny a schopny snést určitou míru hodnocení či kritiky své činnosti, a to i pokud se jedná o hodnocení velmi vyhraněné, nadsazení a osobně zaujaté,“ uzavírá usnesení.