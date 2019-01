Mynářovy schůzky s ústavním soudcem. ‚Naznačil, jaké rozhodnutí by se líbilo Zemanovi,‘ říká Šimíček

Kancléř Vratislav Mynář se několikrát sešel s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. O schůzkách informuje týdeník Respekt. Podle Šimíčka v jednom případu lobboval Mynář proti služebnímu zákonu, se kterým dlouhodobě nesouhlasil prezident Miloš Zeman. V březnu 2016 napsal kancléř i šéfovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Ten takový postup označil za „zvláštní“. Praha 12:59 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Vratislav Mynář | Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Patnáctka ústavních soudců rozhodovala o návrhu Miloše Zemana na zrušení služebního zákona začátkem července 2015. Kancléř hlavy státu Vratislav Mynář požádal jednoho z nich Vojtěcha Šimíčka o schůzku zhruba měsíc a půl před finálním verdiktem, informuje týdeník Respekt.

„Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,“ popisuje Šimíček.

Podruhé Mynář kontaktoval ústavního soudce v říjnu 2017 kvůli případu, který se týkal Lesní správy Lány. Šimíček v něm figuroval tentokrát jako soudce zpravodaj. Ten mimo jiné shromažďuje podklady a předkládá návrh na rozhodnutí.

Státní zastupitelství v červnu 2017 obvinilo šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka a jednoho dalšího člověka ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Baláka do úřadu dosadil bez výběrového řízení za Lány zodpovědný Mynář, píše Respekt.

Ve druhém případě se Šimíček podle svých slov nejprve přes SMS ujistil, že tématem schůzky nebude žádný případ Ústavního soudu. A teprve poté se prý s Mynářem znovu sešel.

„Bavili jsme se na úrovni společenské konverzace, nicméně v závěru mi pan kancléř položil abstraktní právní otázku, na kterou jsem odpověděl odkazem na jeden plenární nález. Poté jsem si však prošel všechny své nevyřízené spisy a v jednom z nich jsem zjistil, že se ve skutečnosti o tak abstraktní otázku nejednalo, neboť to byla stížnostní námitka,“ vzpomínal Šimíček.

Proč si Mynář vybral zrovna Šimíčka a jestli mluvil i s dalšími ústavními soudci, není podle týdeníku Respekt jasné. Schůzky ale podle Šimíčkových slov jeho rozhodování neovlivnily.

Hrad ale nebyl ani v jednom z případů u Ústavního soudu úspěšný. Navzdory prezidentovi nakonec ústavní soudci začátkem července rozhodli, že služební zákon má platit.

Ve druhém případě Hrad napadl příkaz k prohlídce prostor a pozemků spravovanou Lesní správy Lány a vydání věcí zajištěných policií. Soud ale ani v tomto případě nevyhověl.

Legitimní postup, zní z Hradu

Mynář se ale v březnu 2016 obrátil i na předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Poslal mu dopis, kde po něm chtěl vyjádření ve věci Plzeňské teplárenské a spalovny v Chotíkově. Baxa to odmítl s tím, že o takové věci nemůže být žádán.

„Na soud se obracejí různí lidé a chtějí, abychom nějak rozhodli. Ale to, že to udělal i pan Mynář, tedy vysoký státní úředník, který by měl vědět, jak soudy fungují, mi přišlo zvláštní,“ citoval Respekt soudce Baxu.

K tématu se po vydání článku Respektu vyjádřil mluvčí Jiří Ovčáček.

„Pokud pan kancléř hovoří s představiteli justice, tak proto, aby je informoval o stanoviscích, postojích a postupu prezidenta republiky. To je zcela legitimní součást práce na pozici vedoucího KPR. Proti jakýmkoliv zjevně účelovým spekulacím o pokusu ovlivňovat kohokoliv se proto co nejostřeji ohrazujeme,“ uvedl podle serveru Seznam Zprávy.