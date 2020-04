Mynáře jsem netestovala, říká lékařka, která dělala testy před porážkou prasete v jeho restauraci

Když lékařka Vojtěška Bělíková testovala účastníky domácí zabijačky v Osvětimanech na onemocnění covid-19, hradní kancléř a majitel restaurace Vratislav Mynář mezi nimi nebyl. Radiožurnálu to řekla sama lékařka. Na její jméno jako první upozornil server Seznam Zpravy. Mynář sdělil, že se nechává testovat pravidelně, naposledy v pondělí. „Výsledek byl negativní,“ odepsal Radiožurnálu. Praha 12:47 21. 4. 2020 (Aktualizováno: 12:57 21. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléře Vratislava Mynáře jsem netestovala, říká lékařka, která dělala testy před porážkou prasete | Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Už o víkendu kancléř Vratislav Mynář uvedl, že při domácí zabijačce prasete dodržel předpisy platné ve stavu nouze. Odmítl, že by pořádal zabijačku s hostinou, šlo podle něj o sanitární porážku prasete a jeho rozporcování. Akci ale už prověřuje v součinnosti s hygienou policie i veterináři.

Podle Mynáře otestovala účastníky zabijačky, mezi nimiž nechyběl starosta Osvětiman Aleš Pfeffer, lékařka z Kyjova Vojtěška Bělíková. „Testy jsem měla a byla jsem ochotná přijet,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál Bělíková.

Jak se to tak stane, že během pár hodin kancléř Mynář zajistí rychlotesty na koronavirus?

Podívejte, je to můj pacient, léčím jeho i jeho rodinu 20 let. Volal mně minulý týden ve čtvrtek v poledne, ptal se, jestli mám tyto rapid testy. Já jsem je neobjednávala kvůli němu, ale abych vyšla vstříc pacientům, kteří se chtěli nechat testovat. Prvního jsem otestovala už 8. dubna.

Jak to v Osvětimanech probíhalo?

Jela jsem tam na šestou hodinu, bylo pozvaných pět lidí. Otestovala jsem je celkem dvakrát.

Pan Mynář tam byl taky?

Ne, byl tam jeho švagr. Za jakým účelem je testuji, jsem nevěděla, není to můj problém. Poskytuju zdravotní službu. V pátek jsem panu Mynářovi vypsala fakturu na čtyři tisíce. Jestli už mu byla doručená, tak to nevím.

Pan Mynář tam tedy na testování nebyl?

Ne, byla jsem tam ve čtvrtek, v pátek ne. Testovala jsem celkem pět lidí od šesti do osmi. Pana Mynáře jsem tam vůbec neviděla.

A když nechal otestovat všechny ostatní, tak proč ne sebe?

To já nevím. Vím jen to, že byl 14 dní v karanténě. Karanténu měl od 29.2. do 13.3.

Takže karanténa už dávno skončila a on se může volně pohybovat, není nikde zavřený. Jak tedy bylo tedy zaručené, že není nemocný covid-19?

Jen říkám, že jsem ho netestovala. Domnívám se, že je snad testovaný v Praze, když se pohybuje v okolí prezidenta.

(Hradní kancléř Vratislav Mynář pro Radiožurnál uvedl, že je testován pravidelně. „Jako každý, kdo přichází do kontaktu s panem prezidentem. Testován jsem byl naposledy v pondělí, výsledek byl negativní,“ odepsal Mynář.)

Faktura vystavená lékařkou Vojtěškou Bělíkovou na rychlotesty, které použila pro testování účastníků osvětimanské zabijačky | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Testy pro pacienty i závod

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale řekl, že rychlotesty se používají při standardní situaci, například při ukončení karantény a podobně, ale takovéto použití rychlotestů není úplně standardní. Proč se tedy testovali lidé, kteří nemají příznaky?

To se smí, když si to ti lidí zaplatí. Jsem praktický lékař pro dospělé. Testy jsem si objednala od firmy Medipos, a to pro pacienty, kteří měli zájem se nechat otestovat. Zakoupila jsem je s cílem vyjít vstříc zájmu pacientů i závodu, kde dělám závodní péči - je to sklárna s nepřetržitým provozem a nelze výrobu zastavit.

Rychlotesty ale přece zjišťují až to, jestli člověk tu nákazu prodělal. A fungují podle hygieniků až šestý den po začátku nákazy.

Ty co mám já, umí odhalit akutní infekci. Jsou tam imunoglobuliny třídy M i třídy G. Proto se používají jak po prodělané infekci, tak pro akutní stav. Chci jen ještě dodat, je mi přes šedesát let a jsem jeden z mála lékařů, který je ochotný testovat. Ani na jeden den jsem nezavřela. Nikoho nezajímá, že jsem do pomůcek dala téměř už 30 tisíc. A všichni se starají jen o to, že jsem udělala testy lidem, kteří si chtějí zaplatit. Já jsem už prožila SARS I., prasečí chřipku a málem ebolu a ani teď jsme nezavřeli ani na jeden jediný den.