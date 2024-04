‚Vratky přesáhnou 126 milionů korun.‘ Teplárny v Česku dodaly v končící sezoně méně tepla

Získat bitcoin je čím dál tím náročnější. Česká firma ho těží v poušti na Arabském poloostrově

„Na začátku stačilo, že člověk zapojil do sítě svůj osobní počítač nebo notebook a byl schopen vytěžit 50 bitcoinů. Dneska by to člověku na osobním počítači trvalo déle, než je čas od vzniku vesmíru.“