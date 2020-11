Policie ‚vrátila tvář‘ muži, jehož tělo našel detektorář na Havlíčkobrodsku. Zavražděn byl před několika lety

Policie stále nezná totožnost asi čtyřicetiletého muže, jehož tělo našel muž loni v říjnu v remízku u Habrů na Havlíčkobrodsku. Někdo ho zavraždil zřejmě před několika lety. Policie zveřejnila podobu oběti a prosí veřejnost o pomoc. Ve čtvrtek to uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Jihlava 13:03 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie stále nezná totožnost asi čtyřicetiletého muže, jehož tělo našel muž loni v říjnu v remízku u Habrů na Havlíčkobrodsku. Někdo ho zavraždil zřejmě před několika lety | Foto: Policie ČR | Zdroj: ČTK

Tělo našel 15. října 2019 muž, který s detektorem kovů prohledával remízek v místech zvaných Rybníček. Leželo v mělkém hrobě. „Z výsledků provedené soudní pitvy jsme zjistili, že muž zemřel násilnou smrtí, na které se podílela další osoba,“ uvedla Čírtková.

Mrtvý měl na sobě modré tričko s krátkým rukávem a na vnitřní straně byl štítek s nápisem BASIC LINE; CASUAL WEAR.

„K bližšímu popisu muže lze uvést, že se jedná o osobu kavkazoidního typu ve stáří 34 až 45 let, pravděpodobněji ale 35 až 40 let. Muž byl vysoký 181 až 185 centimetrů, měl černohnědé vlasy v délce 30 centimetrů a měl kratší vousy v oblasti brady a na lících. Doba úmrtí byla stanovena na 15 let a méně od nálezu těla. Podle entomologického materiálu bylo možné stanovit pouze minimální dobu zakopání těla na čtyři až šest let. Muž měl velmi dobře udržovaný a nákladně ošetřovaný chrup,“ uvedla mluvčí.

Kriminalistům se podařilo sestavit jen jeho přibližnou podobu, v detailech se mohl jeho skuteční vzhled lišit. „To platí zejména pro šířku a profil nosu, který nemohl rekonstruován s větší přesností z důvodu odlomených kostěných struktur nosu,“ uvedla Čírtková.

Kriminalisté se obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci, lidé se mohou obracen na linku 158 nebo informace poskytnout zcela anonymně na e-mail krpj.patrani@pcr.cz