Sedmnáctiletý mladík se pokusil podříznout spolužačku. Soud mu uložil čtyřletý trest

Za pokus o vraždu spolužačky v pátek uložil pražský městský soud nyní již osmnáctiletému studentovi čtyři roky vězení. Chlapcova přítelkyně si má odpykat o rok méně za to, že ho navedla. Oběma obžalovaným bylo v době činu 17 let. Jakožto mladistvému tak chlapci hrozilo maximálně 10 let za mřížemi, dívce nanejvýš pět let. Verdikt zatím není pravomocný.

