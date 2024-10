Žena dostala za vraždu kojence v Jihlavě 16 let vězení. Nevlastním vnukem hodila o zeď

Krajský soud v Brně uložil ve středu za vraždu kojence v Jihlavě ženě 16 let vězení. Pětiměsíčního chlapce měla na hlídání, podle rozsudku s ním hodila o zeď. Vinu popřela, podle ní šlo o nešťastnou náhodu. Hrozilo jí až 20 let vězení, případně doživotí. Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala lhůtu pro možné odvolání. Brno 14:12 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud uložil ženě za vraždu kojence v Jihlavě 16 let vězení (ilustrační foto) | Foto: ThorstenF | Zdroj: Pixabay License

Tragická událost se stala loni v červenci, kdy žena měla svého nevlastního vnuka doma týden na hlídání. Podle žalobce s dítětem v rozčilení, že dítě dlouho plakalo, udeřila o zeď. Chlapec na následky zranění po několika desítkách minut zemřel.

Žena vinu v přípravném řízení nejdříve přiznala, následně ale změnila výpověď. Podle ní jí chlapec vypadl z takzvaného „vajíčka“.

„Jsem přesvědčený o tom, že vina obžalované byla v celém rozsahu jednoznačně prokázána. Byla to ona a nikdo jiný, kdo zapříčinil smrt pětiměsíčního novorozence,“ uvedl v závěrečné řeči žalobce Jan Adam. S rozhodnutím soudu byl spokojený, trest 16 let pro ženu navrhoval.

‚Cítím se nevinná‘

Třiačtyřicetiletá žena popřela, že by s novorozencem hodila o zeď. „Lituji toho, co se stalo, mrzí mne to. Určitě bych malému neublížila tak, že bych s ním hodila, to popírám. Já se cítím nevinná,“ řekla ve středu žena. Obhájce navrhoval změnit právní kvalifikaci na těžké ublížení na zdraví.

Podle předsedkyně senátu Dity Řepkové se u soudu potvrdila důkazní situace, která vyplynula z přípravného řízení.

Za vraždu čtrnáctiletého chlapce na nádraží v Hradci Králové potvrdil vrchní soud 18 let vězení Číst článek

„Máme za to, že všechny skutečnosti, včetně závěrů znalců a popisu mechanismu, odpovídá tomu, co prvotně vypovídala obžalovaná,“ uvedla Řepková. Žena si podle ní byla vědoma toho, že v ruce drží dítě a že jakýkoliv úder může být fatální.

Podle dřívějšího vyjádření matky dítěte jí obžalovaná sama nabídla, že jí dítě několik dní pohlídá. Dříve jej hlídala také, ale nikdy ne tak dlouho. Věděla podle ní, jak se o dítě postarat, v péči o chlapce jí důvěřovala. Pohádali se prý ale spolu, když jí obžalovaná řekla, že se kvůli své nemoci není schopna o dítě postarat. Žena trpí duševní poruchou ADHD.

Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání, obhajoba si ponechala lhůtu. Vzhledem k tomu, že žalobce se neodvolal, žena v případě rozhodování odvolacího vrchního soudu už nemůže dostat vyšší trest.