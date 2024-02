Vražda na objednávku. Úřednice se chtěla podle policie zbavit manžela, zaplatila zálohu 300 tisíc

Elitní kriminalisté obvinili pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu z přípravy nájemné vraždy. Žena si podle zjištění Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz měla přes prostředníka objednat zabití manžela. Dokonce za to měla zaplatit i zálohu, a to ve výši 300 tisíc korun. Policisté v případu stíhají celkem tři lidi. Viní je z přípravy zvlášť závažného zločinu vraždy či nedovoleného ozbrojování, dvěma z nich hrozí až doživotí za mřížemi. Původní zpráva Praha 5:00 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena vraždu svého manžela plánovala od loňského léta (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování v těchto dnech zahájili trestní stíhání tří fyzických osob pro přípravu zvlášť závažného zločinu vraždy a pro přečin nedovoleného ozbrojování,“ potvrdil Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která má případ na starosti.

Pokud se jejich vina potvrdí, ženě a jednomu z mužů hrozí, že za mřížemi stráví 15 až 20 let. Dostat ale mohou i výjimečný trest, tedy doživotí. Obviněným přitížilo, že hnacím motorem celé akce byla vidina majetkového obohacení. Zamýšlenou obětí byl totiž podnikatel. Třetího ze stíhaných policie viní pouze z nedovoleného ozbrojování.

„Obviněné osoby měly podle našich závěrů ve vzájemné spolupráci připravovat nájemnou vraždu osoby z podnikatelského prostředí, a to s cílem získat pro sebe majetkový prospěch,“ pokračoval Ibehej. Dva z obviněných jsou nyní ve vazbě. O které konkrétně jde, ale mluvčí elitních vyšetřovatelů neupřesnil.

Vražda za 1,5 milionu

Žena vraždu svého manžela podle informací Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz plánovala od loňského léta. Našla si proto prostředníka, který měl za určitou finanční odměnu najít toho, kdo vraždu vykoná. Policie zmapovala, že se kvůli tomu trojice sešla v Praze na koordinační schůzce.

„Toto podezření nijak nesouvisí s výkonem práce této osoby, ani s činností NKÚ.“ Hana Kadečková (mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu )

Na této schůzce měla žena předat zálohu za vraždu ve výši 300 tisíc korun i relevantní informace o svém muži. Její účastníci se podle zdrojů redakce také během setkání dohodli na tom, že muž bude zabit střelnou zbraní. Celkem měla být žena připravena zaplatit za nájemnou vraždu 1,5 milionu korun.

Žena dosud pracovala jako asistentka na Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ), ten se nyní od zaměstnankyně distancuje. „Policie ČR informovala vedení Nejvyššího kontrolního úřadu o vyšetřování jedné zaměstnankyně úřadu pro podezření ze spáchání trestného činu,“ uvedla mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.

„Toto podezření nijak nesouvisí s výkonem práce této osoby, ani s činností NKÚ,“ doplnila Kadečková s tím, že další informace nebude k celé věci poskytovat. Do práce žena podle informací redakce nedochází.

Dozor nad případem vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. Jeho mluvčí Aleš Cimbala k tomu řekl, že stíhání trojice bylo zahájeno 23. ledna. Současně i přiblížil, proč byla na dva z obviněných uvalena vazba.

„Obvinění byli na návrh zdejšího státního zástupce vzati do vazby z důvodu vazby koluzní a předstižné,“ uvedl dále Cimbala. To znamená, že na straně kriminalistů panuje obava, že by mohli mařit další vyšetřování nebo se snažit plánovanou vraždu dokončit.