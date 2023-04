‚Výpovědi obžalovaného byly stále absurdnější.‘ Muž dostal 27 let vězení za brutální vraždu své ženy

Trest 27 let vězení uložil ve středu soud v Liberci pětačtyřicetiletému muži za vraždu manželky. Jednačtyřicetiletá žena zemřela předloni u Cvikova na Českolipsku za zvlášť trýznivých okolností. Po fingované dopravní nehodě uhořela v autě, uvedla obžaloba. Liberec 11:39 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač, soud mu ale neuvěřil (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pozůstalým by měl muž zaplatit za nemajetkovou újmu přes 4,1 milionu korun s patnáctiprocentním úrokem do zaplacení a ministerstvu spravedlnosti 200 000 Kč, což je částka vyplacená synovi zavražděné ženy z fondu pro oběti trestných činů.

Trest je souhrnný, Pavel N. byl potrestán i za maření úředního rozhodnutí, neboť řídil vozidlo v době zákazu řízení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky.

Zapálený vůz

Podle obžaloby muž svoji ženu ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu. V době zapálení vozu žena žila, uhořela za velmi vysokých teplot 800 až 1100 stupňů Celsia.

Muž popírá, že svou manželku zabil. Několikrát ale změnil popis toho, jak se celá událost stala. Podle něj za její smrtí stojí neznámý vyděrač, soud mu ale neuvěřil.

„Výpovědi pana obžalovaného byly stále absurdnější a absurdnější. Nic nenapovídalo tomu, že by tady nějaká osoba vyděračem měla být,“ řekla předsedkyně senátu Markéta Navrátilová.

Poukázala i na to, že Pavel N. likvidoval důkazy, které mohly vést k identifikaci vyděrače. Například vyhodil telefon manželky a svůj uvedl do továrního nastavení.

Bez přímých důkazů

Obhájce Marek Sovička ve středu řekl, že obžalovaný s verdiktem soudu nesouhlasí.

„Závěry, které byly učiněny soudem, nemají podklad v provedeném dokazování. Neexistují žádné přímé důkazy. Je to celé postavené na nepřímých důkazech, které dle názoru obhajoby netvoří ucelený řetězec,“ řekl.

Státní zástupkyně Petra Pazderková naopak o vině obžalovaného nepochybuje, trest 27 let vězení navrhovala sama. Novinářům řekla, že se s takovým případem nesetkala. „Neobvyklý je způsobem spáchání i postojem obžalovaného,“ řekla.

O motivaci obžalovaného k vraždě lze podle předsedkyně senátu jen spekulovat. „Motiv ví jen obžalovaný,“ řekla. Důvodů bylo podle ní zřejmě více. Konkrétně zmínila, že se zamiloval do jiné ženy a s manželkou se nechtěl dělit o majetek v případě rozvodu.

Desetiletý syn

Zřejmě si od toho také sliboval, že pokud zůstane jediným rodičem jejich syna, nebude muset nastoupit na sedm měsíců do vězení za to, že ujel od nehody, při níž autem srazil a vážně zranil chodce.

Takový motiv naznačil i obžalovaný. „To uváděl jako důvod trestného činu při první procesně použitelné výpovědi,“ řekla ve středu státní zástupkyně.

Pavel N. původně tvrdil, že jeho manželka se obávala, že pokud půjde do vězení, nezvládla by se starat o jejich zhruba desetiletého syna, a tak se rozhodla spáchat sebevraždu, u níž on jen asistoval. Později tuto výpověď popřel a přišel s verzí s vyděračem.

Razantní změnu ve své výpovědi zdůvodnil tím, že se předtím bál, že vyděrač ublíží jeho synovi, když o něm bude mluvit. I ve verzi s vyděračem ale několikrát pozměnil popis toho, co se podle něj stalo.

U soudu řekl, že nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její erotické snímky. S vyděračem podle obžalovaného jeho manželka odjela a on na místo nehody přijel, až když bylo auto nabourané a žena se nehýbala.

Tvrdil, že ji chtěl z auta vytáhnout, zabránil mu v tom ale vyděrač se zbraní v ruce, který ho navíc nutil, aby vůz zapálil. Obžalovaný to podle svých slov odmítl, ale auto i tak začalo hořet.