Ústřední postavou celého příběhu je již zmíněný alternativní terapeut Richard. Tomu všichni přezdívali Ríša a v psané formě ho označovali jako „ON“. Pro pochopení toho, proč mu lidé bezmezně důvěřovali, plnili jeho vůli nebo věřili jeho nadpřirozeným schopnostem a teoriím, je potřeba se vrátit na začátek milénia, do malé vesničky u Kutné Hory.

Richardovy ženy Exmanželka strávila s léčitelem asi deset let v Richardově rodném domě. Expartnerka sdílela s Richardem domácnost zhruba od roku 2003. Magdalena žila s vůdcem sekty posledních zhruba deset měsíců jeho života.

Richardův otec měl v obci nedaleko Kutné Hory dlouholetou léčitelskou praxi a syna odmalička přesvědčoval o tom, že po něm zdědil schopnosti. Zhruba v osmadvaceti letech se tak původně vyučený kuchař „udělal pro sebe“. „Léčil“ přikládáním rukou na místo, kde měl mít člověk zdravotní problém. A na Kutnohorsku se to rychle rozkřiklo.

Část klientů z tohoto období vytvořila základ pro postupně vznikající společenství. Mezitím se léčitel rozvedl. V té době ho vyhledala rodina, která pro jednu z dcer sháněla alternativní léčbu kožní choroby. Postupně začal Richard léčit i další členy rodiny včetně matky.

„Začal mi říkat, že mě můj muž nemá rád, že se rozvedu, že si najdu někoho jiného a že s ním budu šťastná. Postupně mi začal naznačovat, že to bude on. Já jsem tomu ze začátku nevěřila, nechtěla jsem se rozvádět a nic takového. Ale postupně jsem se do něj zamilovala,“ popsala tato žena v přípravné fázi trestního řízení. S Richardem se nakonec na dalších skoro dvacet let nastěhovala do bytu v Kutné Hoře. Do její výpovědi měly Radiožurnál a iROZHLAS možnost nahlédnout.

Změna chování

Po několika, jejími slovy „takových těch hezkých měsících“ přišly první změny chování. Léčitel jí například vyčítal, že již předtím, než se seznámili, byla vdaná a měla dvě dcery.

V té době se staral také o jejího otce, který ovšem léčitelským schopnostem zpočátku nevěřil. Nakonec se mu ale ulevilo a Richard si tím získal jeho důvěru. Po nějaké době mu ale napsal textovou zprávu, že mu už nikdy nepomůže. To ženina otce natolik ranilo, až ho zasáhla mrtvice. Podle léčitelovy expřítelkyně skončil v nemocnici a asi po půl roce zemřel.

Za vinu to pak ale Richard dával jí. „Tvrdil, že je to tím, že nefunguji, že nic nedokážu, že nic neumím, že mu stoprocentně nevěřím. A že proto to nefunguje, nefunguje léčení, nefunguje nic. Ríša tvrdil, že každý má mít svého elfa a já jsem měla být jeho elf,“ vzpomněla si na jednu z jeho prvních ezoterických teorií.

V Richardově životě se podle ní mělo pohybovat několik takových elfů, kteří mu pomáhali léčit a zvládat životní situace. Později se léčitel zaměřil na její dceru a tvrdil, že elf je ona.

„Věřila jsem, že naším posláním je mu pomáhat, vytvořit mu zázemí. Z mé strany to byla platonická láska. Ale on bohužel vyžadoval i nějakou sexuální roli, kterou jsem nechtěla. Stavěl to tak, že jsem byla pro něj určena, že tím mohu pomoci i své rodině,“ popisovala dcera.