Němečtí ovčáci našli tělo podle pachu, který z hloubky 44 metrů vycházel. Je to rekord, míní policejní psovod

Kriminalisté objasnili vraždu ženy, která byla od února pohřešovaná. Našli ji ve Slapské přehradě v hloubce 44 metrů. Přesné místo jim pak označili služební psi Pita a Akim. To jsou specialisté na vyhledávání mrtvol a dokáží je najít ukryté i desítky metrů pod hladinou. pic.twitter.com/eb9xmEPuKU — Policie ČR (@PolicieCZ) September 7, 2023 Kriminalisté obvinili muže z vraždy ženy, se kterou žil Jevanech u Prahy. Její ostatky našli ve Slapské přehradě v hloubce 44 metrů. S pátráním pomohli speciálně vycvičení policejní psi Pita a Akim, kteří tělo dokázali najít. Ze člunu označili přesné místo. „Hledání v hloubce sice trénujeme, ale byli jsme překvapeni. Taková hloubka se ještě nepovedla," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál policejní psovod David Vedral. Praha 19:54 7. září 2023

Jak je vůbec možné, že psi tělo v takové hloubce našli?

Na hledání v hloubce je sice trénujeme, ale byli jsme překvapeni, co jsou psi schopni dokázat a pořád nás překvapují tím, že je možné dosáhnout i toho, co člověk nepovažuje za možné.

O výcviku psů Pita a Akima promluvil v rozhovoru policejní psovod David Vedral.

Jak se toto trénuje? V jakých hloubkách trénink probíhá?

Díky potápěčům jsme se letos dostali nejhlouběji až do patnácti metrů.

Takže 44 metrů bylo opravdu velké překvapení?

Ano, velké překvapení. Nejspíše ale máme i hlubší nález, jen ještě není prozkoumaný a potvrzený.

Jaká je největší hloubka, v níž dokážou psi něco najít?

Je to omezeno tím, jestli vychází pach z člověka na vodní hladinu, který pak pes dokáže detekovat.

O jakou jde rasu?

Nejvhodnější k tom je německý ovčák.

Jak dlouho trvá jejich výcvik?

Je to individuální, ale pokud už je pes částečně připravený, domestikovaný, umí se pohybovat na lodi, tak výcvik trvá zhruba rok.

Jak vypadá samotné pátrání?

Rozdělíme si podle velikosti vodní hladiny prostor a například Pita si sedne na špičku člunu, a když ji něco začne zajímat, tak se přes člun převalí, dá si nos na hladinu a začne nasávat.

Když vidím, že začne hýbat ocáskem, vrtět se a chovat jinak, tak poznám, ještě než začne štěkat, že něco nalezla.

Co udělal Akim?

Akim dělal to samé. Potřebovali jsme místo nálezu prověřit, abychom nepouštěli potápěče dolů zbytečně. Akim to šel prověřit, a také to úplně stejné místo označil štěkáním.

Kolik takových psů má policie k dispozici?

V Praze jsou čtyři.

Jsou takoví hledači unikátní po celém světě?

Když jsme si to zjišťovali, tak výcviky sice jsou, ale právě taková hloubka se nikdy nikomu ještě nepovedla.