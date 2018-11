Téměř 18 lety od vraždy. Rusko vydá podezřelého z novoroční vraždy v pražských Nuslích

Rusko vydá k trestnímu stíhání do Česka zadrženého Ukrajince Jurije Kraivského. Muž čelí obvinění z vraždy, která se stala první den roku 2000 v pražských Nuslích. Uvedl to v pátek Deník N. Za vraždu spáchanou pro peníze může pachateli hrozit 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Praha/Moskva 16:48 9. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít