Vražda člověka a umístění bomby v pardubické škole mají stejného pachatele. Mladík se otrávil a zemřel

Sobotní vražda ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku a páteční umístění výbušného systému ke Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích mají podle policie stejného pachatele. Devatenáctiletý mladík ve škole studoval. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel, řekli v pondělí novinářům zástupci policie a státního zastupitelství. Aktualizováno Vysoké Mýto 14:55 7. 11. 2022 (Aktualizováno: 15:22 7. 11. 2022)

Motivem byla nejspíš všeobecná nespokojenost s okolím, to vše bude policie dál zkoumat. Mladík dal nástražné zařízení do takzvaného papiňáku a umístil hrnec v pátek do kontejneru, který byl u školy.

Tašky s podivným obsahem si všimli studenti. Policie míní, že si tedy našel náhodnou oběť a v sobotu ve Vysokém Mýtě ubil sekerou muže.

„Žák chemické střední školy měl problémy s prospěchem. Byl introvertní a do kolektivu ve třídě spíše nezapadal. Měl i psychické problémy,“ informoval vedoucí krajských kriminalistů Milan Šimek.

Pardubice - Na linku 158 jsme přijali oznámení o nálezu možného nástražného výbušného systému u SPŠ chemické. V současné době jsme evakuovali přes 800 lidí a čekáme na příjezd Pyrotechnické služby Policie ČR. #policiepak pic.twitter.com/NeACG3I722 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 4, 2022

Policie také uvedla, že v sobotu, nezávisle na vyšetřování umístění výbušniny ve škole, zatkla muže, který napadl člověka sekerou. Ten na následky zranění zemřel. Při zatýkání muž policistům řekl, že požil jed. Přestože ho hned převezli do nemocnice, na následky otravy zemřel.

Policisté po zadržení zjistili, že pachatelem vraždy je stejný člověk, který umístil výbušninu ve škole.

„Obě trestní řízení jsou vedena společně. Při domovní prohlídce podezřelého policisté našli mnoho komponentů a chemických látek k výrobě různých sloučenin. Policie zajistila i osobní záznamy podezřelého. Zajištěné věci budou postupně dále konzultovány a vyhodnocovány se znalci – zejména v oboru psychiatrie a psychologie, se soudními lékaři a pyrotechniky,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„V tuto chvíli nemáme žádné indicie, že by podezřelý měl společníka nebo spolupachatele, a nehrozí tedy v souvislosti s podezřelým žádné riziko. Vzhledem k zajištěným předmětům nelze vyloučit, že podezřelý plánoval provedení útoku s daleko vážnějšími následky na místě s větší koncentrací lidí,“ prohlásil Jan Ptáček, ředitel Krajského ředitelství pardubických policistů.

