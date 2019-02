Za krádeže zbraní ve Vrběticích rozdal soud jeden trest vězení a pět podmínek

Za krádeže zbraní po výbuchu v bývalém muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku uložil v pondělí zlínský okresní soud Zdeňkovi Šuranskému 34 měsíců vězení. Dalších pět lidí dostalo podmíněné tresty se zkušební dobou od 22 do 48 měsíců. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i Šuranský si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Zlín 15:05 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Šuranský u Okresního soudu ve Zlíně | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Obžalobě z nedovoleného ozbrojování čelilo šest lidí, dva z nich byli obžalováni také z krádeže a tři z podílnictví. Většině hrozilo až osmileté vězení. Ani jeden z obžalovaných nebyl podle spisu držitelem příslušného zbrojního průkazu nebo licence a věděli, že zbraně pocházejí z trestné činnosti.

Podle obžaloby vnikli Šuranský a Milan Chaloupka nejméně čtyřikrát do uzavřeného a střeženého areálu, a to mezi prosincem 2016 a jarem roku 2017. Uvnitř podle spisu kradli samopaly, součásti zbraní a výbušniny rozmetané do okolí explozí, některé z nich následně prodávali. Šuranský u soudu odmítl vypovídat, Chaloupka se k trestné činnosti doznal.

Přeprodej a nákup samopalů

Zbraně byly podle loňského vyjádření policie zrezavělé a poškozené. Členové skupiny je ale uváděli do provozu a dále přeprodávali.

Šest samopalů si od Šuranského a Chaloupky podle obžaloby koupili bratři Antonín a Jakub Sekulovi, navíc přechovávali a hromadili střelivo. Také oni odmítli u soudu vypovídat, v přípravném řízení však nákup zbraní přiznali. Některé z nich prý dále prodali, jiné si ponechali, údajně jako sběratelské artefakty.

Šuranský také podle spisu některé součásti zbraní předal Yvoně Lopraisové, která je v krabici přechovávala ve sklepě. Lopraisová v pondělí u soudu řekla, že nebyla schopná posoudit, co uvnitř krabice je.

Před soudem v pondělí nevypovídal ani Radim Skýpala, který u sebe doma podle obžaloby přechovával dva samopaly Jakubu Sekulovi. V přípravném řízení se k tomu doznal.

Podmíněné tresty

Trestní senát vedený Pavlem Houdkem uložil Chaloupkovi trest 36 měsíců se zkušební dobou 48 měsíců, Antonínu Sekulovi 24 měsíců se zkušební dobou 24 měsíců, Jakubu Sekulovi 28 měsíců se zkušební dobou 36 měsíců, Lopraisové 10 měsíců se zkušební dobou 24 měsíců a Skýpalovi 11 měsíců se zkušební dobou 22 měsíců.

V případě Šuranského a Lopraisové jde o tresty souhrnné, v minulosti už totiž byli odsouzeni za krádeže. Po předloňském odhalení krádeží policie posílila ostrahu oblasti.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci stejného roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení, vyšetřování stále pokračuje. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Oblast kolem druhého vybuchlého skladu pyrotechnici stále čistí od rozmetané munice.