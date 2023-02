Z Vrbětic mají české armádě dodat asi 10 000 granátů měsíčně, munice se v areálu skladovat nebude

V areálu ve Vrběticích na Zlínsku by se mělo vyrábět pro českou armádu asi 10 000 ručních granátů měsíčně. Výroba v objektu Vojenského technického ústavu by mohla začít do konce letošního roku či do 12 měsíců od podpisu smlouvy, který se předpokládá v únoru. Novinářům to ve středu řekl ředitel úseku muničních systémů Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Michal Frejlich. Vrbětice 19:25 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, tělo granátu se tam bude plnit trhavinou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zakázku až za 413 milionů korun má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou Vojenský technický ústav, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Ministerstvo obrany chce doplnit zásoby ručních útočných granátů, které byly do výzbroje armády zavedeny na základě výběrového řízení z roku 2017.

Dodávala je tehdy jako prostředník někdejší uherskobrodská Česká zbrojovka (Česká zbrojovka Group SE změnila s platností od loňského dubna název na Colt CZ Group SE) od německé společnosti Rheinmetall Waffe Munition. Výroba nyní bude přenesená do České republiky na základě rámcové smlouvy s Colt CZ Defence Solutions, kterou plánuje obrana uzavřít.

Jednatel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra řekl, že až věc schválí vláda, začnou se vyrábět stroje, na kterých se budou granáty kompletovat, což bude trvat osm až deset měsíců, poté se bude dělat ověřovací série. Některé přípravné fáze se podle Vávry již dělají, například v nedalekých Bojkovicích jde o výrobu forem na tělo granátu.

Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, tělo granátu se tam bude plnit trhavinou, uzavře se, zkompletuje se hlava zapalovače s detonátorem. „Hotový granát je balený, ale je odděleně baleno tělo od hlavy, nemůže dojít k jakékoliv iniciaci,“ uvedl Vávra.

Munice se v areálu nebude skladovat, granáty by se měly odvážet zhruba po měsíci. Celkově by se během pěti let mělo vyrobit asi půl milionu granátů.

Zabezpečené podle zákona

Vojenský technický ústavu výzbroje a munice má v areálu tři objekty, vyrábí se v jednom z nich, ostatní jsou meziskladové prostory. Objekty jsou podle Frejlicha zabezpečeny podle zákona, plně oploceny dvoumetrovým plotem se dvěma řadami ostnatého drátu včetně kamerového perimetrického systému.

Navíc jsou v objektu takzvaná seskoková čidla na stropech, pohybová čidla, kamerový systém uvnitř objektů či elektronické snímače v oknech nebo dveře, které zabezpečují proti vniknutí. Nechybí vyvýšené hromosvody, aby v případě bouřky do objektu neuhodil blesk. Vnitřní prostory určené k výrobě jsou rozděleny tak, aby se v případě mimořádné události nepřenesla detonace do jiné místnosti, než se havárie stala.

Po výbuchu muničních skladů v roce 2014 byly objekty Vojenského technického ústavu v areálu do roku 2020 zapečetěny, poté začala jejich obnova, o rok později byly rekolaudovány k účelu zpracování výbušnin a munice a v cyklech se tam od té doby opět vyrábí.

Proti roku 2014 je tam však množství čisté trhaviny, která se může v objektu nacházet, ve výši jednoho procenta. Obnova výrobního objektu stála 20 milionů korun, předcházel jí hloubkový pyrotechnický průzkum a čištění lokality. Jednopodlažní budova má na délku 60 metrů a šířku 20 metrů.

„Objekt je jeden z nejmodernějších v rámci Česka, je plně připraven a zkolaudován,“ uvedl Frejlich.

Státní podnik Vojenský technický úřad má podle Frejlicha asi 400 zaměstnanců ve třech odštěpných závodech, ve slavičínském je asi sto zaměstnanců, z toho 20 na oddělení výroby a vývoje munice. Ve vrbětickém výrobním objektu pracuje 13 montážních dělníků, dvě třetiny z nich by měly pracovat na výrobě granátů. Podle Frejlicha jde o zkušené zaměstnance.

O granátech nevěděli

Starostové okolních obcí již dříve uvedli, že o chystané výrobě granátů ve vrbětickém areálu nevěděli. Frejlich ve středu uvedl, že s nimi již jednal, chystá se také jednání s hejtmanem Zlínského kraje a starostové se budou moci do výrobního objektu podívat.

„Máme v plánu je co půl roku informovat, aby byli ubezpečeni, že se zde neděje nic nad rámec toho, co nám bylo schváleno,“ uvedl Frejlich. Obce podle něj věděly o plánu a záměru Vojenského technického ústavu rekolaudovat objekty a o tom, k čemu budou určeny, pravděpodobně nevěděly o zahájení výroby.

Jednání zástupců Vojenského technického úřadu se starosty obcí z okolí potvrdil Zdeněk Hověžák (STAN), starosta Vlachovic, pod které Vrbětice spadají. „Sešli jsme se, máme se ještě sejít a nastavit komunikační pravidla. Požadovali jsme, aby napsali zprávu pro veřejnost, co to všechno znamená,“ uvedl Hověžák.

Starostové byli ujištěni, že jakákoliv případná havárie nebude mít dosah za hranici areálu. Podle Hověžáka však chtějí obce dále jednat s ministerstvem o tom, co bude s celým areálem. Požadují také hloubkový pyrotechnický průzkum nejen uvnitř areálu, ale i za jeho hranicemi.

Podle Frejlicha je v areálu situace zcela jiná než před lety, zpracován je krizový plán a hasiči vědí, kde se v areálu objekty nachází, jaké k nim vedou cesty, jaké je výroba a počty zaměstnanců. Vznikl hasební a zásahový plán areálu, který je uložen na oddělení krizového řízení kraje. Pokud by ve výrobním objektu nastala mimořádná událost, dosah by byl asi 170 metrů.

Budova se nachází uvnitř areálu, podle Frejlicha se tak nemůže stát, že by byly ohroženy okolní obce. Zástavba je vzdálená 1200 metrů vzdušnou čarou, všechny objekty jsou za kopcem. Areál spravuje státní podnik Vojenské lesy a statky, žádná soukromá firma v něm není, kromě Vojenského technického ústavu tam nikdo jiný munici nezpracovává.