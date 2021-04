Bulharská firma tvrdí, že munice neměla opustit Vrbětice. ‚Věřil bych našim důkazům‘ reagoval Zeman

Bulharská zbrojařská firma Emco zpochybnila v pondělí vyšetřovací verzi výbuchů ve Vrběticích, podle které měla munice koncem roku 2014 cíleně explodovat až po převozu do zahraničí. Zboží podle firmy nemělo v daném období vůbec opustit Českou republiku. Společnost Emco zbrojaře Emilijana Gebreva to uvedla v tiskovém prohlášení, které má Radiožurnál k dispozici. K věci se vyjádřil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vrbětice / Sofie 20:15 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brána do areálu muničního skladu ve Vrběticích, které patří pod Vlachovice na Zlínsku, na snímku z 19. dubna 2021 | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) o víkendu potvrdil verzi, podle které měla ruská vojenská rozvědka GRU plánovat útok tak, aby munice vybuchla po převozu do Bulharska. Podle zdrojů Seznam Zprávy a Respektu ale nepanuje shoda v tom, jestli zboží mělo být určené na vývoz na Ukrajinu nebo do Sýrie.

Hamáček stále hájí plánovanou cestu do Moskvy jako kamufláž. Podle expertů to nebylo nutné Číst článek

Sama bulharská společnost Emco v pondělí ale zveřejnila vlastní verzi. „V období několika měsíců před, během a nejméně jeden rok po výbuších v České republice společnost Emco neplánovala přepravit majetek z příslušných skladů do Bulharska ani do žádné jiné země,“ stojí v prohlášení.

Zástupci společnosti Emco v této souvislosti upozornili, že jakákoliv přeprava vojenského materiálu je složitý proces vyžadující důslednou přípravu a také vyřízení potřebných povolení od všech zúčastněných států.

„Dokumenty v archivech Emco zcela vyvracejí verze záměrů takové dopravy mezi dubnem 2014 a prosincem 2015,“ konstatovali zástupci společnosti. Zároveň doplnili, že české orgány zbrojařskou firmu v souvislosti s vyšetřováním zatím vůbec nekontaktovaly.

Rozpory v předpokládaných motivech a příčinách vrbětických výbuchů podle společnosti Emco musí rozptýlit orgány České republiky. Firma je podle svých slov připravena s nimi spolupracovat.

Důkazy

„Já bych věřil důkazům, které máme zajištěné my,“ reagoval stroze Zeman v pondělí na dotaz, zda lze věřit tvrzení firmy, že munice neměla Česko opustit.

Obdobně jako bulharská společnost se vyjádřil i právní zástupce české firmy Imex Group Radek Ondruš. Právě jeho klient munici ve Vrběticích skladoval. „Do Bulharska v té době nemělo nic jít,“ tvrdí Ondruš. Podle něj se munice v druhém skladu v dané době překládala no nových beden.

„Munice z toho druhého skladu se měla vyvážet až další rok. Takže 3. prosince by to vybuchlo stejně ve skladu číslo 12 ve Vrběticích. Nikde na cestě. A toto ministr vnitra Hamáček věděl, oni od nás dostali všechny smlouvy, cílové destinace, kam se to mělo posílat, kdo to odebíral, harmonogramy přepravy, to všechno věděli,“ řekl Radiožurnálu Ondruš.