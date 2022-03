Výběr z médií: odměna pro starostu Vrbětic, proměna chytré karantény i výkup spacáků pro uprchlíky

Rozpočet obce Vlachovice-Vrbětice počítá s odměnou ve výši téměř 1,2 milionu pro starostu. Píše o tom Deník N. Chytrá karanténa se podle Hospodářských novin promění na databázi o uprchlících z Ukrajiny. Deník informuje o výkupech spacáků a karimatek, Mf Dnes o zvýšení poptávky po fotovoltaice. Ve výběru z médií Radiožurnálu se dočtete i o iniciativě sociálních demokratů od Práva či problémech automatizace výroby od týdeníku Ekonom. Praha 7:22 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muniční sklady ve Vrběticích | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Zastupitelstvo obce Vlachovice-Vrbětice minulý týden schválilo rozpočet, který počítá s odměnou pro starostu ve výši jednoho procenta z odškodného pro Vlachovice. To je skoro 1,2 milionu korun, vypočítává Deník N. Vlachovice-Vrbětice dostaly od státu jako odškodné za následky výbuchů přes 116 milionů korun. Podle opozičního zastupitele Dominika Plška, který kandidoval za uskupení Vlachovjané–Vrběčané, zastupitelstvo rozpočet schválilo s tím, že o odměně se bude hlasovat ještě na některém z dalších setkání.

‚Nepravdivá teze poškozuje naše hnutí‘. Europoslanec Polčák rezignoval na post místopředsedy STAN Číst článek

Hospodářské noviny

Z chytré karantény bude databáze o Ukrajincích za 145 milionů korun. Dočtete se v Hospodářských novinách. Na základech informačního systému ke sledování šíření koronaviru se teď staví databáze humanitární pomoci. Do systému bude veřejnost moct dávat nabídky pomoci, sloužit má ale taky jako registr až pro půl milionu válečných uprchlíků z Ukrajiny. Přístup do databáze mají mít kromě krajských asistenčních center i ministerstva, hasiči a policisté.

Deník

Sezona nákupu turistických potřeb sice ještě nenastala, lidé ale vyslyšeli prosby humanitárních organizacích a nakupují, aby pomohli lidem prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu. Zájem o spací pytle, karimatky a vařiče vzrostl na konci února o 260 procent, popsal Deníku šéf analytiků nákupního rádce Heureka.cz Michal Buzek. Meziroční nárůst prodeje karimatek a spacáků v řádech stovek procent hlásí i obchodní ředitel Alza.cz Ondřej Hnát.

Mf Dnes

Poptávka po fotovoltaice se podle šéfa ČEZ ESCO Kamil Čermáka meziročně zvýšila až trojnásobně. Společnost ze skupiny ČEZ teď například dokončuje elektrárnu na střeše centrálního skladu Billy v Modleticích u Prahy. S instalovaným výkonem jeden megawatt se podle Mf Dnes zařadí mezi největší střešní instalace v Česku.

Zájem o střešní solární elektrárny v Česku roste. Investice se podle odborníků vrátí do osmi let Číst článek

Právo

Iniciativa některých sociálních demokratů se jmenuje Společnost pro Lannův palác. Plánují založit podílové družstvo nebo obchodní společnost a Lannův palác, který chce ČSSD prodat kvůli svým finančním problémům, odkoupit a následně ho spravovat družstevní formou. Takto to popsala na sociálních sítích Karolína Stařecká z ČSSD Lysá nad Labem. Jak uvádí Právo, podle jejího kolegy z Poličky Jana Jukla, který před čtyřmi lety neúspěšně kandidoval na předsedu strany, se už hlásí desítky členů, kteří by do paláce rádi investovali.

Ekonom

Automatizace výroby zvyšuje nerovnosti. Podle týdeníku Ekonom by se na proměnu pracovního trhu měla připravit i česká vláda. Česko totiž patří mezi evropské státy, které automatizace výrazně ohrožuje.