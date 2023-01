Do Vrbětic se má vrátit výroba granátů. Starostové okolních obcí chtějí záruky, že bude provoz bezpečný

Záměr vyrábět granáty v muničním areálu Vrbětice na Zlínsku se nelíbí starostům okolních obcí. Vadí jim, že se o zakázce dozvěděli až z médií. Munice pro českou armádu se bude kompletovat v objektech státního Vojenského technického ústavu. Společnost Colt CZ Defence Solutions by měla do roku 2027 dodat granáty za více než 400 milionů korun. Vrbětice (Zlínsko) 18:06 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní zóna u Vrbětic (archivní foto) | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas

Vojenský technický ústav Slavičín dostal po kolaudaci několika objektů v roce 2021 souhlas k výrobě s omezenou tonáží trhavin a bez skladování munice v areálu. Přesto starostu Vlachovic-Vrbětic Zdeňka Hověžáka z hnutí STAN informace o záměru montovat v areálu granáty překvapila.

„Po té nešťastné události nám mnoha politiky bylo slibováno, že už se tam nic takového neobjeví. My budeme dělat všechno pro to, abychom zde nežili v jakékoliv míře ohroženi,“ řekl Hověžák.

Starosta Hověžák ale připouští, že o možné budoucí muniční výrobě byli rámcově informováni.

„Dostali jsme dokument, ke kterému jsme se měli vyjadřovat, ale to byl takový dokument, kde nás ujišťovali, že co se týká obložnosti, laborace a delaborace, tak dostali výrazná omezení oproti tomu, co tam bylo. Takže ano, o tom jsme věděli,“ dodal Starosta.

Na návsi Vlachovic jsou dva obyvatelé, kterým ale plány na montáž granátů nevadí.

„Pokud to bude organizovat stát. 50 let tady byla skladovaná munice. Organizoval to stát a nic se nestalo. Nemám s tím nejmenší problém,“ tvrdil dotazovaný obyvatel Vlachovic.

„Dělala jsem tam 30 let. Mám stejný názor,“ dodala obyvatelka Vlachovic.

Naopak starosta nedalekého Slavičína Tomáš Chmela ze Starostů a nezávislých nemá z plánu ministerstva obrany velkou radost.

„Jednoznačně nás měli informovat o těch plánech. Dnes se obrátím na ministryni obrany Janu Černochovou, aby nám sdělila základní informace o tom, jaké jsou plány. Chceme také garance, zejména bezpečnostní, aby občané cítili, že to, co se zde bude odehrávat, bude v nejvyšším bezpečnostním standardu,“ popsal Chmela.