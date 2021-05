Není svědek mého ‚ďábelského plánu‘, podám trestní oznámení a žalobu, uvedl Hamáček. Chce 10 milionů

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) podá trestní oznámení na autory článku serveru Seznam Zprávy, který napsal, že měl navrhovat utajení kauzy Vrbětice za milion dávek Sputniku V a schůzku Vladimira Putina a Joea Bidena v Praze. Podá také civilní žalobu na vydavatele a bude žádat o odškodnění ve výši deset milionů korun. Řekl to ve středu na tiskové konferenci. Praha 12:08 5. 5. 2021 (Aktualizováno: 12:29 5. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček na tiskové konferenci uvedl, že podá trestní oznámení na novináře Seznam Zprávy. | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem přesvědčen, že je třeba ukončit nesmyslnou kauzu, která na základě článku vznikla, kde jsem byl obviněn z toho, že jsem plánoval vyměnit citlivé informace a bezpečnost České republiky s Ruskem za dodávky milionu vakcín Sputnik V,“ řekl Hamáček na tiskové konferenci, kde nepřipustil žádné dotazy.

Vedení ČSSD podpořilo Hamáčka. ‚Musí někomu ležet v žaludku,‘ řekl Onderka a kritizoval novináře Kroupu Číst článek

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy ministr vnitra plánoval skutečně odjet do Ruska. Na jednání v Moskvě chtěl vyjednat dodávky milionu dávek vakcíny Sputnik V a setkání prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze výměnou za mlčení o detailech výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Říct to měl 15. dubna účastníkům schůzky na ministerstvu. Těmi byli velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ale dorazil později. Serveru to měli podle autora Janka Kroupy potvrdit sami účastníci schůzky, kteří Hamáčkovi nápad rozmluvili.

Vicepremiér to ale popírá. Ke schůzce podle něj skutečně došlo, ale o něčem takovém nemluvili. „Jsou to absolutní spekulace a lži. Odmítám, že bych byl účasten výměnného obchodu,“ řekl například v úterý pro Radiožurnál.

‚Jsem vláčen bahnem‘

Předseda ČSSD se podle svých slov účastnil „jednání sněmovny, nevyhýbal jsem se dotazům a čekal jsem, kdy se objeví další důkazy“.

Šéf Vojenského zpravodajství: Rusko o vrbětické kauze vědělo s předstihem, na oznámení se připravilo Číst článek

„V článku není žádná citace. Neobjevil se ani přímý svědek, který by potvrdil můj ďábelský plán. Nikdo z účastníků to nepotvrdil. Ti, co mohli, jasně popřeli spekulaci, že bychom něco takového plánovali,“ popsal Hamáček. Poděkoval i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který řekl, že mu důvěřuje.

Server Seznam Zprávy měl podle něj čas to vysvětlit, což se nestalo. „Jsem vláčen bahnem za vlastizrádce, a udělám vše, abych svou čest očistil,“ řekl s tím, že podá trestní oznámení na autory reportáže Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. „Budu žádat o prověření, zda došlo ke spáchání trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv.“

Je to nesmysl, uvedl Babiš k Hamáčkově možné výměně s Ruskem. Šéfovi ČSSD věří Číst článek

Zároveň řekl, že podá civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí. „Budu považovat 10 milionů za odškodné. Peníze případně dám nadaci policistů a hasičů,“ podotkl.

Dále také bude požadovat omluvu od představitelů opozice, kteří se „nevybíravě vyjadřovali na mou adresu“. Konkrétně ji bude chtít po předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, šéfovi ODS Petru Fialovi a předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi.

Server Seznam Zprávy je připraven prokázat pravdivost svých zjištění u soudu. „Reakce Jana Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na ministerstvu vnitra z 15. 4. Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila,“ napsal na twitteru šéfredaktor Jiří Kubík.

Jiří Kubík

@jiri_kubik Seznam Zprávy jsou připraveny pravdivost svých zjištění prokázat v případném soudním řízení. Reakce J. Hamáčka přichází ve chvíli, kdy ještě na uzavřeném jednání Sněmovny nevystoupili klíčoví aktéři schůzky na min.vnitra z 15.4.Jejich veřejná vyjádření naše informace nevyvrátila. 112 1324