Den před výbuchem ve Vrběticích: brigádníci dostali nečekané volno, do skladu vyrazil jen majitel

Letos v únoru policie zadržela majitele zbrojařské firmy Imex Group Petra Bernatíka. Na dva dny skončil v cele. Kriminalisté ho vyslýchali kvůli nezvyklému chování a kvůli podezření, jestli jim v souvislosti s výbuchy dvou skladů, které si jeho firma pronajala v muničním areálu ve Vrběticích, něco netají.

Podle zjištění Radiožurnálu totiž den před výbuchem prvního skladu v říjnu 2014 dostali brigádníci, kteří v areálu pracovali, nečekaně volno. A do skladu pak jel Bernatík sám, což bylo podle pracovníků neobvyklé, neboť před tím jezdil na kontrolu zboží vždy s někým dalším.

Podle vyšetřovatelů byli do výbuchů zapojeni agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Původní zpráva Praha 5:00 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený muniční sklad ve Vrběticích na Zlínsku | Zdroj: Profimedia

Ve skladech v muničním areálu ve Vrběticích bylo v polovině října 2014 rušno. Pracovníci zbrojařské firmy Imex Group, která si sklady pronajímala, měli urychleně připravit výbušniny k převozu.

Jenže najatí brigádníci náhle dostali nečekaný pokyn. Na 15. října 2014 si všichni podle zjištění Radiožurnálu museli vzít volno. A místo nich ten den vyrazil do skladu číslo 16 jediný člověk - majitel firmy Petr Bernatík mladší. Sám.

Přitom do té doby jezdil majitel podle brigádníků na kontroly zboží vždy s někým dalším. Druhý den sklad vybuchl, podle vyšetřování do toho byla zapojená ruská vojenská rozvědka GRU.

Stopy ruských špionů ve Vrběticích? ‚Objednali se, ale nikdo nepřijel,’ reaguje zástupce firmy Číst článek

Nezvyklé chování majitele firmy zaujalo při vyšetřování kauzy i policisty. Letos v únoru Petra Bernatíka zadrželi a on skončil na 48 hodin v cele předběžného zadržení.

Radiožurnálu to potvrdili jak lidé z Bernatíkova blízkého okolí, tak zdroje obeznámené s vyšetřováním. „Byl zadržen a bylo to na základě předchozího souhlasu státního zástupce. Rovněž u něj doma policie i ve firmě Imex Group provedla prohlídku,“ uvedl zdroj.

Dozorující žalobce ze zlínské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně Martin Malůš to nechtěl komentovat. „Nezlobte se, ale k průběhu vyšetřování nebudu nic říkat,“ uvedl. Stejně tak k průběhu vyšetřování mlčí i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Právník firmy Imex Group Radek Ondruš odpovídal na dotazy o Bernatíkově zadržení nejprve vyhýbavě. „Nemohu se vyjadřovat k trestnímu řízení. Ani komentovat úkony, bez ohledu, jestli byly nebo nebyly. Pan Bernatík od podzimu loňského roku podává vysvětlení,“ řekl Ondruš. Pak dodal, že o zadržení Bernatíka neví: „Tuto informaci o zadržení nemám, není mi to známo.“

Bernatík: Běžte pryč

Bernatíkovo zadržení ale Radiožurnálu potvrdily hned tři zdroje, a to z bezpečnostních složek, ale i ze zbrojařova blízkého okolí. „Nevím, co s ním dělali, ale bylo to pro něj velmi náročné,“ řekl například jeden ze zaměstnanců Imexu, který si nepřál zveřejnit jméno, ale Radiožurnál ho zná.

I jeho policie v souvislosti s výbuchy letos vyslýchala. „Bylo to v únoru, byla zrovna vánice venku. Přijeli v neoznačených autech, výslech trval asi pět hodin,“ konstatoval zdroj.

Bernatíkovo zadržení ukazuje na fakt, že ho policie nebere jen jako svědka, ale že ho podezřívá, zda v souvislosti s výbuchem něco netají. Konkrétně kriminalisté a tajné služby zjišťují, jestli nepomohl ruským agentům dostat se do areálu ve Vrběticích. Ať už vědomě nebo nevědomě.

Špioni projeli prostě přes vrátnici. Vrbětice měly jednoho vrátného a díry v plotě, popisují detektivové Číst článek

Právník Imexu Ondruš připustil, že brigádníci opravdu 15. října 2014 dostali volno, ačkoli se vyskladňovala velká zásilka. Zdůvodnil to tím, že na ně zrovna neměl kdo dohlížet. Zbrojíři firmy Luděk Petřík a Vratislav Havránek podle něj zrovna pracovali v Ostravě.

„Brigádníky si organizoval Petřík, on je tedy logicky nechal doma, protože měl něco jiného na práci v Ostravě a oni tam bez něj nemohli,“ tvrdí Ondruš. Podle něj je jen náhoda, že zrovna den před výbuchem jel majitel do skladu sám a ještě firma dala volno brigádníkům.

Zda jim dal volno přímo Petřík, nebo to byl příkaz majitele, už zpětně nelze ověřit. Petřík spolu s Havránkem zahynuli při výbuchu. Faktem zůstává, že den před výbuchem brigádníci ve skladech firmy Imex nebyli.

Radiožurnálu se podařilo vypátrat majitele firmy Petra Bernatíka mladšího, přestože se médiím snaží vyhýbat. Rozhovor ale odmítl. „Znovu vás žádám o jednu věc. Nechejte mě na pokoji. Nebudu s vámi komunikovat, znovu vám to opakuju. Víte velmi dobře, že máte komunikovat s panem doktorem Ondrušem,“ odkázal na firemního právníka.

Na dotaz, jestli to byl on, kdo propustil den před výbuchem všechny najaté brigádníky, případně proč to udělal, reagoval podrážděně: „Ne! Znova říkám, běžte pryč!“

Stejně tak zatím není jasné, proč jel Bernatík do skladu bez doprovodu, když v minulosti podle výpovědi brigádníků jezdil vždy s někým dalším. „Ano, brigádníci to sice řekli, ale to byli brigádníci, kteří tam byli chvilku. On tam v minulosti jezdil sám, jel tam zkontrolovat, v jakém je to stavu,“ tvrdí Ondruš a odmítá, že by Bernatík mohl některému z Rusů tajně umožnit, aby se dostal nepozorovaně do skladu.

E-mail od ruského vojáka

Zajímavou postavou, o které se dosud veřejně nemluvilo, je Nikolaj Šapošnikov. Rus s českým pasem, který aktuálně pobývá v Řecku. Bývalého profesionálního vojáka z ruské armády česká policie i tajné služby dokonce prověřují, zda mohl být napojený na ruskou vojenskou rozvědku GRU a zda byl jako bývalý voják členem ruských speciálních sil Specnaz.

„V armádě byl, to jo, ale to pro něj všechno skončilo tím, že se přestěhoval do Česka. To chápete, to musíte všechny ty vazby roztrhat,“ řekla Radiožurnálu Šapošnikova příbuzná.

Do Česka se s rodinou přistěhoval před 27 roky. Bernatík se s Šapošnikovem zná několik let. A byl to právě Šapošnikov, kdo podle serveru Seznam Zprávy poslal Bernatíkovi e-mail, ve kterém upřesňoval dny, kdy agenti ruské tajné služby GRU, Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří se vydávali za zbrojní inspektory, dorazí do Vrbětic.

Radiožurnálu to potvrdila i Šapošnikova příbuzná. „Tam šlo o nějaký mejl s nabídkou nebo poptávkou, který on přeposlal. To se dělo běžně, že takhle přeposlal nabídku nebo poptávku pro zájemce o zboží.“

Otazníky kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy: chybějící Koudelka, povolání velvyslance či mlčící Babiš Číst článek

Zda Šapošnikov věděl, že ve skutečnosti nešlo o inspektory, ale tajné agenty Moskvy, není jasné. Radiožurnál mu poslal e-mailem dotazy, na které zatím nereagoval.

Šapošnikov se sice před zhruba deseti lety přestěhoval do Řecka, podle zatím prvotních poznatků vyšetřovatelů byl v době výbuchů v roce 2014 ale zrovna v Česku. Policie ho vyslýchala hned po explozích a podruhé nedávno cestou mezinárodní pomoci ho vyslechla na dálku, telefonicky. Co přesně výslech přinesl, však není veřejně známé.

„Byl to náš externí konzultant. S panem Bernatíkem se logicky znají,“ uvedl Ondruš. Podle Bernatíkova strýce Jiřího, jenž v Imexu také působil, byl Šapošnikov konzultantem na zbraně a výbušniny a domlouvání klientů.

Přišli si zastřílet

Ruští agenti tajné služby GRU Čepiga a Miškin přicestovali do Česka na falešné pasy. Dne 13. října 2014 se ubytovali v ostravském hotelu Corrado, jak už dříve upozornil týdeník Respekt, kde se zapsali na tři dny. Součástí hotelu je také střelnice, kam si šli podle majitele hotelu zastřílet. Proč si zvolili právě tento hotel, není úplně jasné.

Radiožurnál ale zjistil, že právě sem chodili na střelnici i oba zaměstnanci Imexu Petřík a Havránek, kteří při výbuchu skladu zemřeli. A že spolupráce Imexu a hotelu Corrado je intenzivnější, než se dosud vědělo.

Majitel hotelu Corrado Maxmilián Šimek. V pozadí hotelová střelnice. | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

„Pan Bernatík a Petřík nám nabízeli zboží, zbraně a munici,“ řekl bývalý instruktor z Corrada Marcel Žurovec, který pracoval na střelnici do roku 2017. „Vždycky mi volal majitel Imexu Bernatík, že přijde pan Petřík. Ten k nám chodil se zahraničními zákazníky, kteří si tam zkoušeli zbraně,“ řekl. Jestli přivedl i zmíněné ruské agenty, nevěděl. „To netuším, toto si už opravdu nevzpomínám,“ řekl Žurovec.

Kromě Petříka chodil na střelnici i Havránek. „Toho jsme my připravovali na zbroják, volal nám pan Bernatík, že potřebuje nového člověka na zbrojní průkaz k výkonu povolání. Byl to můj žák, byl poctivý, připravoval se k tomu zodpovědně. Já jsem ho naučil manipulovat se zbraní, střílet, znát zákony a prováděcí vyhlášky,“ řekl Žurovec.

Ruští agenti byli v Corradu ubytovaní do 16. října 2014. Právě ten den vybuchl první sklad. Druhý pak 12. prosince téhož roku. Jak nedávno upozornil týdeník Respekt a server Bellingcat, na výbuchu ve Vrběticích se v roce 2014 mohlo podílet nejméně osm příslušníků ruské tajné jednotky 29155, která spadá pod velení GRU. Do akce byl podle týdeníku zapojen i velitel jednotky, generálmajor Andrej Averjanov.

PŘEHLEDNĚ: Kde se pohybovali ruští agenti v době výbuchu ve Vrběticích, pro GRU šlo o důležitou akci Číst článek

NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Tato zásilka mohla být podle policejního vyšetřovaní připravena pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Zda do areálu vstoupili přímo dva příslušníci týmu Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, zatím vyšetřování neukázalo. Faktem ovšem je, že oba se jako inspektoři do skladu objednali.

Po akci byli také oceněni nejvyšším státním vyznamenáním Hrdina Ruska a nejméně čtyři další členové týmu dostali od ruské vlády bezprostředně po operaci zdarma byty.

Předmětem vyšetřování je i to, jak se výbušné zařízení mohlo dostat do Evropy. Podle týdeníku Respekt ho mohli převézt dva členové jednotky 29155 Alexej Kapinos a Jevgenij Kalinin, kteří v říjnu 2014 přicestovali do Maďarska s diplomatickými pasy. A vzhledem k jejich diplomatické imunitě nebyla jejich zavazadla na letišti kontrolována.