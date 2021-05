Verze s kamufláží je lež, Hamáček by měl odejít z politiky, říká po jednání výboru senátor Láska

Senátní výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost si na středu kvůli kauze Vrbětice pozval ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) a šéfa Vojenského zpravodajství Jana Berouna. Dorazil i exministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Proč? „Aby nám řekl, jaká jednání se vedla o případném nákupu vakcíny Sputnik V,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz senátor Václav Láska (Senátor 21). Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by podle něj měl skončit v politice. Rozhovor Praha 17:05 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Václav Láska (SEN 21) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Změnilo se po dnešním zasedání výboru něco ve vašem pohledu na kauzu Vrbětice?

Jednání výboru nic nezměnilo na mém přesvědčení. Věřím tomu, co prezentoval dozorový státní zástupce - že existuje jen jedna verze.

Středeční jednání jste přerušili. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se z něj v pondělí omluvila. Budete si ji chtít pozvat na příště? Právě ona totiž mluvila o tom, že je verzí víc.

Budeme to chtít. Paní ministryně nám musí odpovědět právě na otázku, kde bere informace o vícero vyšetřovacích verzích.

Zástupný problém i ‚evidentní nepravda‘. Hamáčkova avizovaná cesta pro Sputnik V rozdělila špičky ČSSD Číst článek

O dalších vyšetřovacích verzích mluví i prezident Miloš Zeman.

Myslím si ale, že není cesta, jak se ptát na to, odkud bere informace prezident.

Věříte po dnešku tomu, že byla cesta ministra Hamáčka do Moskvy kamufláž?

Ne. A myslím si, že to není o tom, zda tomu věřím. Já mám jednoznačně za prokázané, že verze s kamufláží je lež.

Prokázalo se to, že chtěl Hamáček vyměnit Vrbětice za milion Sputniků, jak informovaly Seznam Zprávy?

Prostě do Moskvy letět chtěl a nějakým způsobem prezentoval, co tam chce dělat. To už je příliš podrobné na to, že to bylo v utajeném režimu.

Ministr Hamáček měl objednaný i letecký speciál od ministerstva obrany. Kvůli tomu jste si na výbor pozvali šéfa resortu Lubomíra Metnara?

Jeho jsme si pozvali i k širším otázkám. Těch věcí, na které jsme se ho ptali, bylo více.

A tahle otázka tam padla?

To už bych šel do moc velkých detailů.

Hamáčkova cesta do Moskvy? Obrana mu zajistila letadlo, storno přišlo krátce před oznámením Vrbětic Číst článek

Říkal jste, že verzi s kamufláží berete za prokázanou lež. Jak by se k tomu měl místopředseda vlády Hamáček postavit?

Rozhodně by měl rezignovat. Z mého pohledu tu věc zvládly perfektně naše tajné služby, zvládla to dobře i vláda. Jak zareagovala a jak s tím ve výsledku naložila, je podle mě dobře a měli by mít naši podporu. Moji mají.

Podle mě tam jsou dva slabé momenty. Jedním je působení Hradu, druhé je působení pana vicepremiéra Hamáčka, který jinak dobrý postup vlády strašně sestřeluje. Pan Hamáček by měl rezignovat a odejít z politiky, protože absolutně nemá mentální a inteligenční kapacitu na to, aby politiku dělal.

Proč by si podle vás tu verzi vymýšlel? Podle expertů mohl dostat českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku do Prahy i bez této výmluvy.

Nevím, netuším. Já do jeho hlavy nevidím a jeho mentální pochody jsou pro mě nepochopitelné.

Blatný tlak necítil

Proč jste si na zasedání pozvali bývalého ministra Jana Blatného? Ve funkci skončil 7. dubna, tedy den poté, co se o údajném zapojení ruských agentů do Vrbětic dozvěděl první člen vlády - Jan Hamáček.

Aby nám řekl, jaká jednání se vedla o případném nákupu nebo povolení vakcíny Sputnik V v době, kdy byl ministrem zdravotnictví.

Můžete tedy zkusit říct, zda na něj byly z Hradu nebo od ministra Hamáčka nějaké tlaky?

On faktograficky popsal, jakých jednání se kvůli tomu zúčastnil. Z toho vyplynulo, a on nám to sám řekl, že neměl dojem, že by někdo takové tlaky vyvíjel. On měl po celou dobu konzistentní názor - od jmenování až do odvolání - že není vůbec žádný zdravotnický důvod k tomu, aby Česko jednalo o nákupu vakcíny Sputnik. Nebyla totiž žádná pravděpodobnost, že by vakcínu schválila evropská autorita, a pak už ani nebyl žádný zdravotnický důvod, protože bylo jasné, že očkování zvládneme s dodávkami povolených vakcín.

Bývalý ministr Jan Blatný po jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Nebyl moc sdílný. @iROZHLAScz @CRozhlas pic.twitter.com/MByiN4MdlY — Martin Štorkán (@MartinStorkan) May 19, 2021

To řekl i v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, že si za tímhle bude stát. Prezident Zeman ho ale kvůli tomu kritizoval i veřejně. Tak mi jde o to, zda tohle byly jediné tlaky z Hradu, nebo tam bylo ještě něco dalšího?

Exministr Blatný nám řekl, že to, co říkal prezident Zeman, vnímal spíše jako otázku politickou. A on je lékař a ministr zdravotnictví, takže byl zodpovědný za stránku zdravotnickou a podle toho se řídil. Jinak se na to můžete zeptat přímo pana Blatného, protože on anoncoval, že tohle nejsou vůbec tajné věci.

Blatného jsme se zkoušeli ptát, ale nasedl do auta a odjel.

Nám zase řekl, že to jsou věci, o kterých bude klidně mluvit veřejně. Nerad bych přelouskával to, co nám řekl.

Máte vy osobně pocit, že pod tlakem byl?

Můj pocit je, že pod nějakým zásadním tlakem nebyl. Řekl svůj názor na vakcinaci Sputnikem V a za tím si stál až do konce svého působení na postu ministra zdravotnictví. Jeho jednání bylo transparentní a skončilo odvoláním.