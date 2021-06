Hamáček svým výrokem neohrozil činnost rozvědky v Rusku, uvedl její šéf Šimandl

Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD svým výrokem o stahování zpravodajců neohrozil činnost české civilní rozvědky v Rusku. Po středečním vyslechnutí šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marka Šimandla vzala toto jeho sdělení na vědomí sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informoval předseda komise Pavel Blažek z ODS. Praha 14:35 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hamáček podle šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace neohrozil svým výrokem činnost rozvědky v Rusku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na výrok ministra vnitra z diskuse o kauze explozí muničního skladu ve Vrběticích upozornil server Seznam Zprávy.

„My jsme těch posledních pár dnů seděli do noci na ministerstvu vnitra a seděli jsme tam se šéfy tajných služeb a dělali jsme vše pro to, aby ti lidé, o kterých teď hovoříte, nemuseli ani speciálem, ani autem, aby prostě o nich ruská strana nevěděla a v poklidu zmizeli, protože těm by asi nehrozila jen vyhoštění,“ uvedl Hamáček v polovině dubna v pořadu Události, komentáře České televize.

Podle serveru tak mohl Hamáček poskytnout ruské straně návod, jak identifikovat příslušníky české rozvědky v době, kdy si země vzájemně vyhostily řadu diplomatů.

Blažek uvedl, že stálá komise k záležitosti na svém středečním zasedání vyslechla Šimandla a vedla rozpravu. Poté vzala na vědomí Šimandlovu informaci, že výrok „nijak neohrozil činnost ÚZSI v Rusku“.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová minulý týden v reakci na Hamáčkův výrok uvedla, že Rusko očekává, že české úřady odpoví na otázky ohledně činnosti českých zvláštních služeb na ruském území.

Moskva se ptá české strany zejména na to, kolik zástupců českých tajných služeb dříve působilo v Rusku a kolik jich zůstalo, zda to byli profesionální zpravodajci, anebo šlo o naverbované občany, zda pracovali pouze pro Česko a na jaké cestovní pasy opustili Rusko, zda mají ruské občanství a jaké zločiny spáchali, pokud české vedení zařídilo jejich „zmizení“.

Žaloba na Seznam

Hamáček také dál připravuje žalobu na server Seznam Zprávy kvůli reportáži, že na interní schůzce hovořil o úmyslu „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem explozí ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Pro iROZHLAS.cz ve čtvrtek uvedl, že se možná ještě rozšíří.

„Žalobu finalizují mí právníci a bude podána v nejbližších dnech. Zvažuji její rozšíření i o článek týkající se údajného vyzrazení našich agentů v Rusku,“ napsal redakci v SMS Hamáček.

Podle dřívějších informací chce po vydavateli žádat deset milionů korun, které v případě úspěchu věnuje nadaci policistů a hasičů.

Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík dříve uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

Kauza Vrbětice

Zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb, vyvolalo v posledních měsících diplomatickou roztržku.

Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců ambasády v ruské metropoli. Poté Česko rozhodlo o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd mělo Rusko čas do konce května. Moskva pak oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.