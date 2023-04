Stát se nepoučil. Upozaďuje obyvatele okolí Vrbětic a chce v bývalém skladu vyrábět granáty, míní novinář

V tuto chvíli jsou to už dva roky, co se tajné služby a později i veřejnost dozvídaly podrobnosti o výbuchu ve Vrběticích způsobeném ruskými agenty Anatolijem Čepigou a Alexandrem Miškinem. Jak areál vypadá po dvou letech? A jak stát plní svůj slib, že se ve Vrběticích už nebudou vyrábět žádné zbraně? Otázky ve vysílání Českého rozhlasu Plus pro Josefa Kvasničku z České televize a předseda sněmovního bezpečnostního Pavel Žáček z ODS.

